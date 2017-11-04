Bazı anlarda kameranın deklanşörüne basmak yeterlidir ve iyi fotoğraflar çekebilmek için profesyonel olmanıza gerek yoktur. Doğru anı yakalamak çoğu zaman şans işidir.

Fotoğrafçılık zor bir sanat dalıdır. Profesyonel olmak için yıllarca çalışmak ve çok farklı şartlar altında deneyim kazanmak gerekir. Nitekim profesyonellik, sadece kişinin doğru zamanda doğru yerde olma olasılığını arttırır. Geri kalan her şey şanstan ibarettir.

Bu içeriğimizdeki fotoğraflarda kesinlikle stüdyo ortamında planlı olarak çekilen fotoğraflardan bahsetmiyoruz. Çünkü o, fotoğrafçılığın bambaşka bir kolunu temsil eden bir alan. Burada anı yakalamak, açık ve anlaşılabilir mesajlalar vermek üzerine çekilmiş kareler göreceksiniz. Üstelik hiçbirinde dijital manipülasyon yazılımlarının etkisi yok.

Hazırsanız başlıyoruz.

Karadelik yerine tenis topu, yıldızlar yerine su damlaları, evren yerine tenis sahası:

Denge ve doğanın mükemmel uyumu:

Londra'daki doğal yaşam parkına ait bir akşam üzeri:

Fuji Dağı'nın 25 kilometre uzunluğundaki heybetli gölgesi:

Japonya'daki Shimanto Gölü'nde ateş böceklerinin gece baskını:

Samanyolu:

Bir damla balı paylaşan karıncalar:

Norveç'te görünen o meşhur Kuzey Işıkları:

Çoğunuzun böyle hissettiğini biliyoruz:

Dokunuş:

Burası bir doğa harikası göl değil, Slovenya tarihinin en yıkıcı selinden bir kare:

Bir dalganın denizle buluştuğu ilk an:

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Uzun pozlamanın ne işe yaradığını gösteren kare:

Büyük Britanya donanmasının bir kutlaması:

Şili'de gerçekleşen Puyehue-Cordón Caulle yanardağı patlaması: