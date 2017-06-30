Tamamen Ekrandan Oluşan İki Yeni Sharp Telefon Geliyor

Ekran- gövde oranının tavan yaptığı şu günlerde yeni iki model de Sharp'tan.

2014 yılında Sharp Aquos Crystal ile üst tarafında çerçeve olmayan bir telefon tanıtan Sharp, bu sefer de ön tarafı tamamen ekrandan oluşan iki farklı modelle geliyor.

Samsung'un Sonsuz Ekran adını verdiği panele sahip Galaxy S8 serisinde %83,6 olan ekran gövde oranı, tanıtılacak FS8016 ve FS8010 kod adlı iki modelde %98 civarında olacak. Ön tarafta ekran olmayan yüzey olarak sadece ortada konumlandırılmış kamera olacak.

İki cihaz da 5,5 inçlik 2048x1080p çözünürlüklü ekranlarla gelecek. Arka taraflarında 12 ve 8 MP’lik çift kamera bulunacak telefonlar 4 ve 6 GB RAM’e sahip olacak. İki cihaz da 64 GB dahili hafızayla gelecek.

FS8016 modelinde Qualcomm’un son çipsetlerinden Snapdragon 660 yer alıyor. İşlemci kısmında isimden dolayı hayal kırıklığına uğramış hissetsek de, benchmark sonuçlarına göre Snapdragon 660, son seviye 835 ile çok yakın performans gösteriyor.

FS8010 modelinde ise diğerinden çok daha düşük sınıfta yer alan Snapdragon 430 yer alacak. Android 7.1.1 ile gelecek cihazların, Temmuz’un 17’sinde tanıtılması bekleniyor.

