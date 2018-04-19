Fotoğrafçı Lucus Landers, alüminyum kullanarak kendi fotoğraf makinesini üretti. Ortaya çıkan sonuç, eski nesil fotoğrafçılığın hala nasıl geçerli olduğunu kanıtlıyor.

Fotoğrafçılık, dijital teknolojilerin gelişmesiyle oldukça kolaylaşan bir alan oldu. Eskiden deklanşöre bastıktan saatler sonra görebildiğiniz fotoğraflar, artık anlık olarak düzenlenebiliyorlar. Elbette o eski günlerde fotoğrafçılık mesleğini icra eden kişiler de fotoğraflar konusuna daha uzman oluyordu.

PetaPixel’e röportaj veren fotoğrafçı Lucus Landers, bugüne kadar görebileceğiniz en etkileyici kameralardan birisini üretti. Landers L6 olarak adlandırdığı modelinin gövdesini tamamen dökme alüminyumla, kalıplarla şekillendiren fotoğrafçının emeği görülmeye değer.

Aslında çoğu el yapımı fotoğraf makimesi üreticisi, şekillendirmenin çok daha kolay olduğu ahşap malzemeleri tercih ediyorlar. Fakat Landers, döküm malzemeleriyle kalıba boşalttığı erimiş alüminyumu şekillendiriyor.

Landers L6'nın yapımını gösteren görüntüler:

Landers L6 ile çekilmiş şahane fotoğraflar: