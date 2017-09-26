Her detayı insan eli ile yapılacak olan Audi R8V10 RWS'nin oldukça sınırlı bir sayıda üretileceği açıklandı. Sürücüsünü özel birisi olduğunu hissettiren yeni Audi, konforu ve donanımıyla tüm gözleri üzerine topluyor.

Alman devi yeni üst düzey otomobiliyle sürücelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her detayı el ile yapılacak olan yeni Audi R8 V10 RWS'den sadece 999 adet üreteceğini yetkililer, bugün yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna duyurdular.Tamamen el yapımı olacak olan otomobil oldukça dikkat çeken bir tasarım anlayışına sahip. Agresif duruşuyla görenleri büyüleyen yeni Audi R8 V10 RWS'yi satın olan sürücüler, istiyorlarsa, araçlarına yarış koltuğu da ekleyebilecekler.

İç mekanda sürücü ve yolcuyu deri ve Alcantara kaplı spor koltuklar karşılamakta. Aracın ön panalinde sınırlı sayıda üretildiğini belirten '' 1 of 999''' amblemi sizi özel bir otomobile bindiğinizi sonuna kadar hissetiriyor.Her konuda eşsiz bir baş yapıt olan R8 V10 RWS'nin tam ortasında yer alan 540 beygir gücündeki V10 motoru ile adeta hız canavarı diyebiliriz.

Motor gücünden bahsetmişken, el yapımı yeni Audi'de yer alan motor, azami torku 540 Nm'ye 6.500 devirde rahatlıkla ulaşabiliyor. Oldukça güçlü bir motora sahip olan yeni araç, 100 kilometre hıza, 3.7 saniyede çıkabiliyor ve saatte 320 kilometrelik hıza ulaşarak, yer uçağı unvanını resmen hak ediyor.

Tamamen el yapımı olduğu belirtilen yeni araç en çok yenilenen özel şasi ayarı ve çekiş sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor. Arkadan itişli R8V10 RWS, motorun gücünü bütünüyle arkasına alarak eşsiz driftleri de sürücülerine vadediyor.

Her yönüyle mükemmeyeleyetçi yapısıyla adından söz ettiren yeni Audi, şanına yakışır bir otomobille karşımıza çıkacak. Fiyat konusunda henüz net bir bilgi paylaşmayan yetkililer, 999 adet üreceği R8V10 RWS için oldukça tuzlu bir fiyat belirleyeceği tahmin ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Audi'nin fiyatı ne aralıkta olur?