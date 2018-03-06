Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S'in arka panel tasarımı Weibo'da sızdırıldı. iPhone X ile bire bir aynı olan cam paneldeki tek fark, parmak izi tarayıcı.

Akıllı telefonlar arasında yeni bir tasarım trendi başlatması beklenen Xiaomi Mi Mix 2S, özellikle alternatif marka arayışında olan kişilerin fazlası ile ilgisini çekiyor. 27 Mart tarihinde gerçekleşecek lansman etkinlikle tüketicilere tanıtılacak olan Mi Mix 2S ile ilgili yeni bir sızıntı, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da gerçekleşti.

Çevrimiçi olarak paylaşılan görselde bir adet Xiaomi Mi Mix 2 bulunurken yanında ise Mi Mix 2S olduğu iddia edilen cihaz bulunuyor. Eğer iddia doğru ise Xiaomi’nin yeni Mi Mix 2S’in arka panel tasarımında özellikle kamera modülünde son derece ‘özgün’ bir tasarım değişliği gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

Paylaşılan görsele göre Mi Mix 2S’in arka paneli, Mi Mix 2’de olduğu gibi boydan boya cam olacak. Kamera modülü ise iPhone X ile neredeyse bire bir aynı görünüyor. İki kamera cihazın sol üst kısmına dikey olarak konumlandırılırken flaş ise iki kameranın ortasında bulunuyor. Parmak izi sensörü ise Mi Mix 2 ile neredeyse aynı yerde bulunuyor.

Görsel cihazın teknik detayları hakkında bilgi vermese de önceki sızıntılardan cihazın Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacağını, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacağı, 6.01 inç OLED ekranı, Sony IMX363 kamerası ve 3400mAh bataryası bulunacağını biliyoruz.