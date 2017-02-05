Yerli İnsansız Gözetleme Balonları Göreve Çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlardaki teroristleri ve kaçakçıları gözlemek için ASELSAN tarafından üretilecek insansız balonlu gözetleme sistemlerini kullanacak.

Savunma sanayi alanında ülkemizin ilerlemesi açısından önemli iş birlikleri yapan ASELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin sınırlarının daha iyi korunması ve gözetlenmesi için tamamen Türkiye'de üretilen insansız hava balonlarını kullanacak.

Bu balonlar tam olarak üs bölgesi ve karakol gibi konumlarda istihbarat sağlama, yakın gözetleme ve herhangi bir durumla ilgili olarak erken ikaz etme amacıyla havada olacak. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz tarafından paylaşılan bilgilere göre bu balonlar "Su Damlası" ve "Küresel" olarak iki çeşitte üretilecek.

Su Damlası isimli balonların 1000m azami irtifaya çıkabilmesi planlanırken Küresel isimli balonların 500m azami irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. Her iki balon da zorlu hava şartlarına karşı ve hafif silah darbelerine karşı dayanıklı olacak.

360 derece keşif ve gözlem yapabilecek balonlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözlerken yüksek çözünürülüklü görüntüleri ve termal görüntüleme sistemiyle her şeyin net bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak.