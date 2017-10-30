Tamamen Yerli "Kamikaze Drone"ların Daha Büyüğü Geliyor

Kasım ayının başlarında TSK'da kullanılmaya başlayacak 2 model kamikaze drone'a 2018'Dde daha büyük boyutta bir drone daha katılacak.

Türkiye’nin dağlarda birer korkak gibi saklanan teröristlere karşı yaptığı mücadelelerde yeni bir soluk getirmek için tamamen yerli olarak tasarlanan “kamikaze drone”larına bir yenisi ekleniyor. İki farklı modeli olan kamikaze drone’lar, çok yakında en güçlü modeline kavuşacak. Projede yer alan drone ailesinden daha büyük ve daha etkili bir ürün sunmak istediklerini belirten görevli mühendisler, bu konuda yakında yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyorlar.

Milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone “ALPAGU” ve Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone “KARGU”nun teslimat dönemi geldi. Bu iki drone modeli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kasımın ilk haftasında teslim edilecek.

Seri üretimde son derece olumlu sonuçlar alan bu iki modelin ardından yapay zeka ve yeni teknolojilerle donatılmış drone çalışmalarına hız kesmeden devam edileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre kamikaze drone ailesine gelecek yıl sabit kanatlı ve daha büyük bir ürün eklenecek. Bunun yanında “kamikaze drone”ların zırhlı araç ve bina gibi hedeflere etki etmesi için çalışmalar yapılıyor.

Askerlerimizi tehlikeye atmadan tehlikeli hedefleri havada fark ederek bilgi sağlayan drone’lar gerektiği durumlarda intihar saldırısı düzenleyerek düşmanları etkisiz hale getirebiliyorlar.