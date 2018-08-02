ASELSAN tarafından titizlikle geliştirilen “Kangal” adlı sinyal bozucu sistem, 3 farklı varyasyonu ile güvenlik güçlerimizin etkinliğini daha da arttıracak.

Uzaktan kumandalı sistemlerle gerçekleştirilen saldırılara karşı üst seviye bir önem olması için geliştirilen Kangal adlı sinyal bozucu sistem, çok yakında ülke genelinde aktif olarak kullanılabilecek.

Araç tipi, Bomba imha tipi ve Sırt tipi olmak üzere 3 farklı varyasyonu bulunan Kangal’ın Araç tipi versiyonu güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek olası hain tuzakların ve planlanmış saldırıların önüne geçebiliyor. Bulunduğu bölge dahilinde hem seyir halinde hem de durduğu noktada da etkin olan sinyal bozucu (jammer) uzaktan kumandalı patlayıcıları tamamen etkisiz hale getirebilecek.

Bomba imha tipi olanı ise şüpheli paketlerin imhası esnasında maksimum güvenliği sağlayarak, bomba imha uzmanlarının işini yüksek güvenlik önlemleri altında yapmasını sağlıyor. Sırt tipi sinyal karıştırıcı Kangal ise büyük konferans ve oturumlarda gerçekleşebilecek uzaktan kumanda temelli bombalı saldırıları engellediği gibi hafif yapısı ve maksimum kapsama gücü ile operasyonlar sırasında asker ya da polis sırtında, etkinliğini daha da arttıracak.

Yaya güvenlik güçlerini hain pusulara karşı korumasının yanında sırtında bulunduran kişiye hareket anlamında bir engel teşkil etmeyen cihaz, güvenlik güçlerinin elinde her anlamda güçlü bir savunma silahına dönüşecek. Yeniden programlanabilir yapısı ile etkinliğini yıllarca koruyacak olan cihaz, teknolojik gelişmelerle entegre olarak her türlü sinyal tipine göğüs gerebilecek.