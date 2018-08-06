Sahibinden.com'un tamamen yerli mühendisler ile çalışarak geliştirdiği "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliği oldukça eğlenceli bir reklam filmi ile tanıtıldı.

Türkiye’nin en popüler alışveriş platformlarından sahibinden.com, ülkemizde örneği görülmemiş ancak yurt dışında oldukça popüler olan bir teknolojiyi, tamamen Türk mühendislerden oluşan bir kadronun özverisi sonucu Türkiye’ye kazandırdı. Yapay Zeka desteği ile yalnızca bir aracın fotoğrafını çekerek araç modelini yılına kadar size sunan sistem, aynı zamanda fotoğrafını çektiğiniz araç ile alakalı tüm ilanları önünüze getiriyor.

Oldukça pratik bir deneyime dayanan bu sisteme sahibinden.com uygulamasında bulunan “Araç Arama” ikonuna dokunarak ulaşmak mümkün. Fotoğraftan Araç Tanıma olarak adlandırılan sistem hakkında açıklamada bulunan sahibinden.com Müşteri Denetimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer: “AR-GE merkezimizde, makine öğrenimi ile geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojisini, Türkiye’mize sunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde ilgilendikleri araçlara ait ilanları keyifli bir deneyim sonucunda çok daha hızlı bir şekilde keşfedebilecekler. Sahibinden.com iOS ve Android uygulamalarının son versiyonlarını indiren kullanıcılar, bu teknolojiden hemen faydalanmaya başlayabilecek” sözleri ile ülkemiz için bir yeniliğin ilk adımı olan bu teknolojiyi, kullanıma sundukları için gururlu olduklarını belirtti.

Yeni uygulamanın tanıtımına dair reklam filmi ise oldukça eğlenceli görüntülere sahne oldu. Son dönemin en popüler trendlerinden birini tiye alan reklam filmi, 5 Ağustos itibariyle yayınlanmaya başladı.