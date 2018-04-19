İstanbul’un Trafik Çilesini Bitirecek Proje'den Görüntüler!

İstanbul'un trafik sorununa çare olması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (KMO) yeni görüntüler geldi. Projede ciddi bir ilerleme kaydedilirken kritik noktaların hala inşaat halinde olması, trafik çilesinin devam etmesine neden oluyor.

Tamamlandığında ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul’un trafik çilesine çare olacağı düşünülen ve Avrupa ile Asya’yı üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı niteliğinde olan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu, gökyüzünden gerçekleştirilen çekimler ile görüntülendi.

Görüntülere göre Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı ile bağlantısının bulunduğu kısımlar tamamlanmış durumda. Bu yolların, üçüncü havalimanının açılışının ardından hizmete girmesi bekleniyor. Bununla birlikte üçüncü havalimanından Kınalı’ya kadar olan kısmı ve İhsaniye Viyadüğü hala yapım aşamasında.

Çatalca’da da yollar hala inşaat halinde. Havadan çekilen görüntüler, yolların bu bölgeden geçeceği güzergahı net bir şekilde gösteriyor. Yolun hala tamamlanmamış olması, araçların Mahmutbey’de birikmesine ve kilometrelerce trafik oluşturmasına neden oluyor. İstanbullular tüm yolların bir an önce tamamlanmasını ve trafiğin rahatlamasını umut ediyor.