Kültürümüze uygun ögelerle doldurulmuş, tam anlamıyla yerli akıllı telefon klavyesi uygulaması Tambu için Türk Telekom, sosyal medya fenomenlerinin olduğu eğlenceli bir reklam filmi yayınladı.

Akıllı telefonlarımızla birlikte sunulan ve çoğu zaman cihaz üreticilerimizin dizayn ettikleri klavye uygulamaları, her amacımıza hizmet etmeyebilir. Diğer taraftan bu uygulamalar, bizim kültürümüze uygun alarak dizayn edilmediğinden kullanışsız olabilirler.

Türk Telekom, ülkemizin internet jargonuna ve o jargonu borçlu olduğumuz kültürümüze özel olarak tasarladığı akıllı telefon klavyesi Tambu için uzun süredir çalışıyor. Zaten dikkat çekici ve samimi pek çok özelliği bulunan klavye uygulamasında dillerden düşmeyen kısaltmalar, atasözleri, kültürel jest ve mimiklere ilişkin GIFler bulunuyor.

Aynı zamanda klavye uygulamasına entegre olarak anında çeviri özelliği de bulunuyor, bu sayede söylenen şeylerin doğrudan karşılığını alabiliyoruz.

Sosyal medyanın sevilen isimleri olan Aykut Elmas, Halil Söyletmez ve Halil İbrahim Göker’in bir araya getirildiği reklam filmi, tipik bir Türk mahallesinde geçiyor.

Tambu Mahallesi isimli reklam filmini aşağıdan izleyebilir, uygulamayı hem iOS hem de Android için altındaki bağlantılardan indirebilirsiniz: