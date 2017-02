Facebook’un Ad-Soyad kısmına tamı tamına 5949 karakter sığdırarak Facebook tarihinin en uzun ismine sahip olan adamı ile tanışın

Sosyal medyada hem uzun hem de garip ismiyle tanınan “Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemuhwem Osas”ı biliyorsunuz. Ancak bu sefer bahsedeceğimiz kişi Osas efendinin adını unutturacak. Endonezya’dan açılan bir Facebook profilinde bulunan toplamda 5949 karakter uzunluğundaki isim, bir rekor olarak tarihe geçiyor.

Çevirmeye çalıştığımızda bir şiire benzer bir metin çıktığı için profili açan kişi elbette bu ada sahip olmadığını anlıyoruz. Ancak Facebook’ta bu kadar uzun karakter ile isim alabilmek ise bir hayli ilginç.

Yukarıda görebileceğiniz isme sahip olan adamın tam adını aynı zamanda aşağıya bırakıyoruz;

“Gini Ya Sob, Maaf Beribu Maaf En Sorry Banget Kalo Komentar Gue Ini Nyinggung Perasaan Elo Pade. Tapi Gimana Ya, Kalo Gue Diem Gak Komen Ntar Lo Nyesel. Gapapa Ya, Gue Komennya Gak Panjang Kok. Yg Penting Komenlah. Kan Elo Sendiri Tau, Kalo Komen Yang Panjang Banget Tuh Nyebelin. Kek Kemaren Tuh, Ada Yang Komen Di Gosip Intelejen... Waduh Parah Banget Tuh Orang. Pas Lagi Seru-serunya Orang Berdebat Soal Ahok, Eh Nongol Komen Gak Jelas. Statusnya Apa... Komennya Ngelantur Kemana-mana. Masa Ditengah Komen Serius Antara Yg Pro Ama Kontra Ahok Saling Jegal, Nongol Tuh Komentar Yg Puanjang Full Very Very Long En Cerita Soal Naruto Vs Sazuke. Apa Hubungannya Coba Naruto Sama Anis Baswedan, Agus Harimurti & Ahok? Mata Gue Sampe Keriting Bacanya, Apalagi Nyang Ngetik Yak? Gue Mikir, Ni Keyboar Yg Ngetik Pasti Tak Ada Tuts Enternya. Soalnya Tulisan Panjang Gitu Tapi Tak Ada Jeda Alenianya. Bahkan Titik Koma Juga Gak Karuan Letaknya. Lo Kira Komen Gitu Tuh Lucu Apa? Kagak Sob... Kagak Ada Lucu Lucunya Sama Sekali. Bikin Naik Pitam Iya.... Tapi Herannya, Gue Jadi Penasaran Pengen Tau: Apa Sih Sebenarnya Maksud Dr Komen Yg Aje Gile Gitu Panjangnya. Tapi Ya Gitu Sob, Nyang Diomongin Kagak Nyambung, Muter-muter Dengan Kata-kata Yang Diulang Ulang. Jengkel Kan Gue? Tapi Ya Itu Tadi, Makin Gue Jengkel, Makin Penasaran Nih Sama Ni Orang Yang Komen. Kuatan Mana, Gue Yang Baca Komen Apa Dia Yang Nulis? Komen Panjang Itupun Terhenti... Bukan Karena Komennya Yg Udah Habis Tapi Karena Laptop Gue Yg Ancur. Habis Saking Kekinya Ama Tuh Komen, Gue Banting Laptop Apel Bekas Dimakan Codot Gue Ampe Retak Semua. Itu Makanya Sob, Komen Gue Kali Ini Pendek En Singkat Aja. Gak Pake Panjang. Takut Gue Banting Laptop Lagi Gara-gara Capek Nulis Komen Yang Terlalu Panjang Tak Ada Habisnya Kek Odong-odong Konvoi. Iya, Soalnya Kalo Gue Sampai Banting Laptop Lagi, Mungkin Besok Gue Kalo Mo Update Status Ato Ngomenin Status Elo Terpaksa Pake Daun Lontar. Bokek Gue Gara-gara Ngeladenin Komen Panjang Gak Jelas Cam Ni. Hufff... Sampai Mana Tadi Sob? Oya, Nyampe Kalo Ngomentarin Status Teman Itu Takusah Panjang Panjang. Cukup Singkat Padat Jelas Dan Berisi. Tak Perlu Panjang Lebar Pake Istilah, Idiom-idiom Yang Gue Sendiri Kagak Ngerti Artinya Apa. Kayak Komen Gue Ininih Sob, Singkat Padat Jelas Berisi Dan Gak Diulang Ulang. Terpenting Tuh Maksud Tujuan Kita Tersampaikan. Percuma Aja Komen Dengan Kalimat Panjang Tapi Justru Ngeselin Yang Baca. Apalagi Kata Katanya Sering Diulang... Itu Sama Aja Mau Mengataken Yang Baca Itu Orang Bego Hingga Tak Bakalan Ngerti Maksudna Kalo Gak Diulang-ulang. Makanya Sob, Gue Kasih Tau Ya, Contohlah Komen Gue Ini. Gak Panjang Banget Tapi Langsung Mengena Ke Sasaran. Cukup Singkat Padat Jelas Dan Berisi. Tak Perlu Panjang Lebar Pake Kosa Kata Aneh Aneh Kayak Rasiolasisasi, Komenisasi, Statusisasi, Samblterasi Dll... Model Komentar Macam Itu Bosenin, Bro... Bikin Ilfiel Yang Baca. Coba Lo Baca Status Or Comment Yang Panjangnya Naudzubillah Gitu, Boring Tak? Lo Kira Komen Gitu Tuh Lucu Apa? Kagak Sob... Kagak Ada Lucu Lucunya Sama Sekali. Bikin Naik Pitam Iya.... Tapi Ya Sutralah... Urusan Masing2 Orang. Mau Komen Panjang Kek, Pendek Kek, Tokek Kek.... Apa Urusannya Ama Kita? Tapi Ya Itu Tadi Sob..., Herannya, Gue Jadi Penasaran Pengen Tau: Apa Sih Sebenarnya Maksud Dr Komen Yg Aje Gile Gitu Panjangnya. Wowowow... Nyatanya Sampai Setengah Jam Gue Baca, Belum Kelar Juga Komennya. Gue Jadi Haus Dan Pingin Minum Sprite... Dan Nyatanya Nyebelin. Capek Bacanya, Apalagi Yg Ngetik Ya? Itu Sebabnya Gue Tak Suka Nulis Komen Terlalu Panjang. Pegel Nih Jempol Mencetin Keyboard. Cukup Singkat Padat Jelas Dan Berisi. Tak Perlu Panjang Lebar Pake Istilah, Idiom-idiom Yang Gue Sendiri Kagak Ngerti Artinya Apa. Kayak Komen Gue Ini Nih Sob, Singkat Padat Jelas Berisi Dan Gak Diulang Ulang. Terpenting Tuh Maksud Tujuan Kita Tersampaikan. Percuma Aja Komen Dengan Kalimat Panjang Tapi Justru Ngeselin Yang Baca. Apalagi Kata Katanya Sering Diulang... Itu Sama Aja Mau Mengataken Yang Baca Itu Orang Bego Hingga Tak Bakalan Ngerti Maksudna Kalo Gak Diulang-ulang. Konyol Banget Kan? Percuma Juga Komen Segitu Panjangnya Sampe Berpuluh Kilometer, Toh Belum Tentu Ada Nyang Baca. Hanya Makluk Kurang Kerjaan Aja Yg Punya Waktu Ngebaca Komen Gak Jelas Gitu. Dikira Lucu Apa? Ya Amplooop... Kalo Dipikir Pikir Ternyata Komen Singkat Gue Ini Lumayan Juga Ya Panjangnya. Tapi Beda Kan Ama Komen Ngawur Yang Banyak Beredar Di Fb, Wa, Bbm En Di Sosmed Lain. Komen Gue Ini Mah Biarpun Panjang Dikit Tapi Beda... Kayak Ada Manis-manisnya Gitu... Bandingin Aja Ama Komen Ngaco Lain Yang Ngomongin Narutolah... Uttaranlah... Satria Baja Hitamlah... Power Rangerlah... Padahal Status Yang Dikomenin Tuh Tak Ada Hubungannya Sama Sekali. Gak Nyambung Bangetlah Pokoknya. Bikin Kesel. Contohnya Komen Kek Komen Panjang Di Akun Suara Rakyat Yang Mosting Kasus Si Ahok. Di Tengah Komen Serius Antara Yg Pro Ama Kontra Ahok Saling Jegal, Nongol Tuh Komentar Yg Puanjang Full Very Very Long En Cerita Soal Naruto Vs Sazuke... Tapi Ajaibnya, Gue Jadi Penasaran Pengen Tau: Apa Sih Sebenarnya Maksud Dr Komen Yg Aje Gile Gitu Panjangnya. Tapi Ya Gitu Sob, Nyang Diomongin Kagak Nyambung, Muter-muter Dengan Kata-kata Yang Diulang Ulang. Jengkel Kan Gue? Tapi Ya Itu Tadi, Makin Gue Jengkel, Makin Penasaran Nih Sama Ni Orang Yang Komen. Kuatan Mana, Gue Yang Baca Komen Apa Dia Yang Nulis? Komen Panjang Itupun Terhenti... Bukan Karena Komennya Yg Udah Habis Tapi... Kali Ini Hape Cina Gue Yg Ancur. Habis Saking Kekinya Ama Tuh Komen, Gue Banting Hape Cina Gue Hingga Remuk. Dan Itu Mungkin Terakhir Kalinya Gue Bisa Baca Status Panjang Ngeselin. Soalnya Gara2 Baca Komen Kek Gitu, 2 Laptop Gue Ancur Lebur. Dan Asal Lo Tau Aja Ya, Gue Nulis Komen Ini Pake Daun Lontar, Men... Parah Banget Kan? Lebih Parah Lagi Kalo Lo Percaya Ama Komen Panjang Kocak Gue Ini Buahahahaahaaa 2017 Mantap Kalau Penting Hubungi Ajha 0823 1292 9182 Oke”