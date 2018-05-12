Tamircinin Onarmak İsteği Telefon Bir Anda Alev Aldı!

Hayatımızın odak noktası haline gelen akıllı telefonlarımızın gerek geceleri başucumuzda, gerekse şarj sırasında patladığına daha önce tanık olmuştuk. Şimdi ise görenleri korkutan patlama olayı, bir telefon tamircisinin elinde gerçekleşti.

Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik cihazlar kimi zaman bizler için tehlike arz edebiliyor. Öyle ki benzerlerine daha önce de rastladığımız trajik olay, Ankara’da bir telefon mağazasında gerçekleşti.

Telefon tamiri yapan mağazada çalışan bir adam, iş güvenliği ve koruma önlemleri olmadan birçok elektronik cihazın bulunduğu tamir dükkânında cihaz onarımı yapmaya çalışıyordu. Ancak güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de gördüğümüz gibi cihaz bir anda yanmaya başladı. Olayı küçük yanıklarla atlatan adamın ise adeta yüreği hopladı.

Hemen ardından mağazada bulunan insanların yardıma koşmasıyla olay kısa süre içerisinde atlatıldı. Ancak tamamen güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleşen bu olay, ortaya çok daha kötü sonuçlar çıkarabilirdi. Bu sebeple söz konusu elektrik veya teknolojik cihazlar olduğunda güvenlik önlemlerini bir tık daha artırmakta fayda var diyebiliriz.