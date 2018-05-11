Enerji Bakanı, TANAP Projesinin Açılış Tarihini Duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz boru hattı projesi olan TANAP’ın açılış tarihini 12 Haziran olarak açıkladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. TANAP projesinin ne anlama geldiğine de değindik.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya kadar uzanacak doğalgaz hattı projesi TANAP, 12 Haziran 2018 günü açılıyor. Hat üzerinden geçen doğalgazın 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye’de kalacakken, 10 milyar metreküp doğalgaz, Avrupa ülkelerine aktarılacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen 11. Sektör Toplantısı'nda konuşan Bakan Albayrak, enerji dağıtımı konusunda en iyi hizmeti nasıl vereceklerine yönelik bir yol haritası çizdiklerini belirtti. Ülkemiz vatandaşlarının memnuniyetini her başarıdan üstün gördüklerini söyleyen Albayrak, motivasyonlarını halktan gelecek teşekkür ve dualardan aldıklarını belirtti.

Albayrak, "Mill Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok büyük bir ivme yakaladık ve bu ivmenin düşmemesi için de büyük bir mesai ortaya koyuyoruz. İşte, yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz." açıklamasıyla TANAP projesinin açılışını da duyurmuş oldu.

Sözlerine TANAP projesinin ne anlam ifade ettiğine yönelik açıklamalarla devam eden Albayrak, "Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik ve işte vizyon. Türkiye, bu üçünü sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran'da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak çünkü bizim enerjide, sadece enerjide değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor. Daha çok gideceğimiz yol var. Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlıyor.” dedi.

TANAP’ın açılımı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi şeklinde. Azebeycan’ın Hazar Denizi’ndeki doğalgaz üretim tesislerinde üretilen gaz, bu proje ile Türkiye ve Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Doğalgaz ilk etapta ülkemize ve ardından da Avrupa’ya ulaşacak.