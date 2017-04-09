Zaman hızla geçiyor. Yaşamlarımızda zamanla gerçekleşen değişimler bazen başımızı döndürecek seviyeye ulaşıyor. Şehirler, bu değişimleri bize en iyi yansıtan yerler. Bazıları on sene içinde bile bambaşka bir yere dönüşüveriyor. İşte tanınmayacak şekilde değişime uğramış 10 şehir!
Singapur: 1960 - Günümüz
Hong Kong: 1960 - Günümüz
Fortaleza, Brezilya: 1960 - Günümüz
Sangay, Çin: 1990 - Günümüz
Toronto, Kanada: 1930 - Günümüz
Seul, Güney Kore: 1950 - Günümüz
Nayrobi, Kenya: 1960 - Günümüz
Pekin, Çin: 1940 - Günümüz
Melbourne, Avustralya: 1920 - Günümüz
Dubai, UAE: 1980 - Günümüz