Zaman geçiyor ve herşey değişiyor. Şehirler de tıpkı insanlar gibi canlı varlıklar. Ancak bazıları zamanın hızıyla tanınmayacak şekilde değişiyorlar. İşte tanınmayacak şekilde değişime uğrayan 10 şehir!

Zaman hızla geçiyor. Yaşamlarımızda zamanla gerçekleşen değişimler bazen başımızı döndürecek seviyeye ulaşıyor. Şehirler, bu değişimleri bize en iyi yansıtan yerler. Bazıları on sene içinde bile bambaşka bir yere dönüşüveriyor. İşte tanınmayacak şekilde değişime uğramış 10 şehir! Singapur: 1960 - Günümüz Hong Kong: 1960 - Günümüz Fortaleza, Brezilya: 1960 - Günümüz Sangay, Çin: 1990 - Günümüz Toronto, Kanada: 1930 - Günümüz Seul, Güney Kore: 1950 - Günümüz Nayrobi, Kenya: 1960 - Günümüz Pekin, Çin: 1940 - Günümüz Melbourne, Avustralya: 1920 - Günümüz Dubai, UAE: 1980 - Günümüz 2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (Sakata Gelmeyin!) Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!