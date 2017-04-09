Zaman İçinde Tanınmayacak Şekilde Değişime Uğrayan 10 Şehir!
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Zaman geçiyor ve herşey değişiyor. Şehirler de tıpkı insanlar gibi canlı varlıklar. Ancak bazıları zamanın hızıyla tanınmayacak şekilde değişiyorlar. İşte tanınmayacak şekilde değişime uğrayan 10 şehir!

Zaman hızla geçiyor. Yaşamlarımızda zamanla gerçekleşen değişimler bazen başımızı döndürecek seviyeye ulaşıyor. Şehirler, bu değişimleri bize en iyi yansıtan yerler. Bazıları on sene içinde bile bambaşka bir yere dönüşüveriyor. İşte tanınmayacak şekilde değişime uğramış 10 şehir!

Singapur: 1960 - Günümüz

Hong Kong: 1960 - Günümüz

Fortaleza, Brezilya: 1960 - Günümüz

Sangay, Çin: 1990 - Günümüz

Toronto, Kanada: 1930 - Günümüz

Seul, Güney Kore: 1950 - Günümüz

Nayrobi, Kenya: 1960 - Günümüz

Pekin, Çin: 1940 - Günümüz

Melbourne, Avustralya: 1920 - Günümüz

Dubai, UAE: 1980 - Günümüz

2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (Sakata Gelmeyin!) Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!
Etiketler: kentleşme, değişim, şehir
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