HTC'nin yanı orta seviye akıllı telefonu HTC U11 EYEs'ın özellikleri bölgesel web site ve HTC Facebook sayfaları tarafından ortaya çıkarıldı.

HTC, yeni orta seviye akıllı telefonu HTC U11 EYEs’ı bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile tanıtacak. Fakat henüz cihaz tanıtılmadan önce pek çok farklı kaynakta cihazın özellikleri ortaya çıktı bile.

Kaynağa göre HTC U11 EYEs, Qualcomm’un Snapdragon 652 işlemcisinden gücünü alacak. 4GB RAM bulunacak olan cihazda 64GB genişletilebilir dahili depolama alanı bulunacak ve 3930mAh batarya ile uzun bir kullanım süresi sunacak.

Cihazın 5.99 inçlik geniş bir ekranı bulunuyor. Ayrıca şirket IP67 sertifikası ile cihazın suya ve toza karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Cihazın arkasında Ultrapixel 3 teknolojisi ile desteklenen 12MP kamera bulunurken önde de çift selfie kamerası bulunuyor.

HTC U11 EYEs gerçekten güçlü bir akıllı telefon gibi duruyor ve tüketicilerin de beğenmesi halinde orta seviyenin en iyi seçeneklerinden biri olabilir. Fakat cihazın fiyatı eşit derecede şık olmayacak. Önceki raporlar 400 (yaklaşık 1400 TL) dolarlık bir fiyat etiketi vaat ederken son gelen bilgiler, HTC U11 EYEs’ın 510 dolar (yaklaşık 1900 TL) fiyatının olacağını söylüyor.