Stargate serisinin yeni yapımı 'Origins' bu yıl çıkacaktı ama hala konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yoktu. Yeni yayınlanan teaserda kamera arkası çekimlere yer veriliyor.

Stargate: Origins geçtiğimiz yaz Comic-Con’da ilk kez duyurulduğunda haber pek açıklayıcı değildi. Bir fragman mıydı söz konusu olan? 10 dakikalık bölümlerden mi müteşekkil bir şey mi? Yoksa yeni bir yayıncı platformuna özel bir şey mi?

Nihayet gelen şeyin ne olduğuna dair en azından bir görüntüye sahibiz.

Doğrusunu söylemek gerekirse hala daha pek açıklayıcı değil ama işte en azından ortaya çıkan bir şeyler var. Stargate yönetimiyle ilişkilendirilmiş YouTube kanalında yayınlanan teaser, büyük oranda kamera arkası çekimlerden oluşuyor. Görüntülerde Catherine Langford ve orijinal filmden alınma Mısır benzeri bir gezegen olan Abydos olduğunu düşündüğümüz, ‘Tent city’ olarak adlandırılan yerde bulunan diğer yapımcı üyeleri görülüyor.

Stargate serisinde yeni bir yapım gibi görünmüyor tam olarak ama ‘Indiana Jones: Uzayda’ tadında bir hissiyata neden olduğunu söyleyebiliriz.

Görüntüleri aşağıda izleyerek kendiniz karar verebilirsiniz. Stargate Origins normalde bu yıl çıkmak üzere tasarlanmıştı fakat, bu konuyla ilgili paylaşabileceğimiz yeni bir şey çıkmadı henüz.