Galaxy S8’in Nihai Tasarımına Ait Görseller Ortaya Çıktı!

29 Mart 2017 tarihinde tanıtılacak ola Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in son haline ait kaliteli render çalışmaları ortaya çıktı.

Mobil Dünya Kongresi’ni pas geçerek 29 Mart tarihinde tanıtımı yapılacak olan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ merakla beklenirken, ortaya çıkan birçok görsel ile artık nasıl bir telefon göreceğimizi resmen anlamış olduk.

Bu noktada Designwoos’un yaptığı render görselleri ise basın görsellerini andıran, başarılı ve oldukça kaliteli olarak hazırlanmış. Kapasitif tuşların ve ana ekran tuşunun kaldırıldığı Samsung Galaxy S8 ve S8+, tasarımsal olarak oldukça şık ve özellikle ekran/boyut oranının ise muhteşem seviyelere çıkarıldığı bir telefon olacak.

Oldukça şık ve narin bir tasarıma sahip olacak olan Galaxy S8’in beklenen özellikleri ise şu şekilde;

5.5 inç ve 5.7/6.2 inç büyüklüğünde 2K Super AMOLED ekran, %80’i aşan ekran/boyut oranı, Corning Gorilla Glass 5 ile hem ekran hem de arka kapak koruma, Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 8 Octa çipseti, 4GB/6GB RAM seçenekleri..

64GB/128GB depolama seçenekleri, MicroSD kart desteği, Samsung Bixby yapay zekaya sahip sanal asistan, Basınca duyarlı ekran (3D touch), Samsung DeX ile PC olarak kullanılabilme (Microsoft Continuum), Arkaya konumlandırılan parmak izi okuyucusu, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık..

12MP f/1.7 Dual Pixel teknolojili arka kamera, 8MP f/1.7 ön kamera, Iris tarayıcı özelliği ve Galaxy Note 7’de görülen geliştirilmiş TouchWiz arayüzü.

Sonuç olarak elimizde hem oldukça güçlü hem de oldukça şık bir telefon olacak. Fiyat bazında 4.000TL’yi gözden çıkarmak gerekecek olan Galaxy S8, Nisan ayı itibariyle piyasada olacak.