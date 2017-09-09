Bir Oyun Yüzünden Malezya'da Steam Yasaklandı!

"Fight Of Gods" adlı tanrıları ve dini figürleri dövüştürmenizi sağlayan oyuna erişim sağlanmaması için Malezya Hükümeti, Steam adlı market uygulamasını yasakladı. Şu an Malezya'da Steam'e ulaşılamıyor!

Steam üzerinden satın alıp oynayabildiğiniz ve Budda, Anubis, Amaterasu ve Hz. İsa'yı gibi dini figür ve Tanrıları dövüştüren Fight Of Gods oyunu yüzünden Malezya'da Steam marketi tamamiyle yasaklandı. Malezya çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir bölge olmasına rağmen oyun hiç bir şekilde Hz. Muhammet'i resmetmiyor veya barındırmıyor. Oyunun yapımcıları Malezya Hükümeti'nin kendileri ile hiç iletişim kurmadığını, bu yüzden yasaklandığını bile haberlerden öğrendiklerini belirtmişler.

Oyunun Malezya hükümetince yasaklanması Dünya genelinde çok tartışmaya sebep oldu. Ancak Malezya hükümeti oyuna ulaşımı yasaklamaya çalışma sebeplerinin, Malezya sınırları içerisinde bir çok farklı dinden insanların yaşadığını ve bu dinlere duydukları saygıdan dolayı oyunun kendi ülkelerinde satılmasına izin vermeyecekleri yönünde açıklama yaptı. Tek başına oyunun engellenmesi yerine Steam'in engellenmesinin sebebi ise, her ne kadar oyunun satışını durdurabilseler dahil, oyunu satın almış olanların Steam üzerinden oyuna erişebilmeye devam edebilmesi olarak gösterilmiş.

"Oyunun resmi fragmanı ve oynanış videosu"

Oyun çıktığı günden bu yana özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri içerisinden gayet iyi yorumlar almış bir oyun. Özellikle de Hristiyan oyunculardan bile fazla negatif bir yorum almayan oyunun, oynanış olarak da epeyce zor olduğu belirtiliyor. Fight Of Gods ülkemiz sınırları içerisinde Steam üzerinden erişilebilir durumda ve 9 tl gibi bir ücrete satılıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fight Of Gods'ı Malezya hükümetinin yasaklaması ya da yasaklamak adına komple Steam'i yasaklaması doğru mu? Yoksa daha farklı bir karar verilebilir miydi?