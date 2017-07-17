Tanzanya'daki Yanardağın Patlaması Her An Gerçekleşebilir!

Tanzanya'nın yanardağı olan Tanrı Dağı'nın patlamasına kesin gözle bakılıyor, üstelik bu patlamanın gerçekleşmesinin en kısa sürede olacağı düşünülüyor.

Bilim insanları, volkanik Tanrı Dağı'nın patlayacağı konusunda vatandaşları uyarıyor. Patlamanın oldukça büyük olacağı ve çevresine epey zarar verebileceği vurgulanıyor.

Ol Doinyo Lengai olarak da bilinen 7,650 ft yüksekliğe sahip yanardağ, geçtiğimiz günlerde, 3.6 milyon yıl önce insan ataları tarafından bırakılan ayak izlerinin keşfedildiği yerden 70 mil uzakta bulunuyor. Ayrıca 19.000 yıl önceki 400 insan ayak izinin bilim adamları tarafından tespit edildiği başka bir noktaya da yakın.

Yanardağ olan Tanrı Dağı'nın patlamasının gerçekleşmesiyle, insanlık tarihiyle ilgili kanıtların yok olmasına kesin gözle bakılıyor. Maasai halkı tarafından 'Tanrı'nın Dağı' olarak bilinen Ol Doinyo Lengai yanardağı, Natron Gölü'nün güney kıyısında yer alıyor.

Bu yılın Ocak ayında bilim insanları, bazı veriler kaydettiler. Bu verilerde ise yanardağın magma miktarında bir hareketlenme tespit etmişlerdi. Virginia Tech'teki bir jeofizikçi Dr Sarah Stamps, National Geographic'e verdiği demeçte, "Tespitlerimizde elde ettiğimiz verileri, gerçek zamanlı olarak da gördük. Çok yakın bir süre içinde yanardağın patlaması gerçekleşebilir." dedi.