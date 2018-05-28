Xiaomi Mi 8'de Ekrana Entegre Parmak İzi Okuyucu Olmayacak!

Geçtiğimiz aylardan beri ekrana entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olacağı konuşulan Xiaomi Mi 8'de maalesef bu özelliği göremeyeceğiz.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde ekrana entegre parmak izi okuyucusu olacağına kesin gözüyle bakılırken, cihaza dair gelen son sızıntılar doğrultusunda umutlar yerle yeksan oldu diyebiliriz. Telefonun sızan görsellerine göre arka panele konumlandırılmış standart parmak izi okuyucusu görülüyor.

Elbette bu telefonun tek güvenlik methodu olmayabilir. Yine şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre telefonda 3D yüz tarama teknolojisinin bulunması bekleniyor. iPhone'daki AR Emoji teknolojisinin bir benzerinin Mi 8'de olacağını öğrendiğimiz için bu özelliğin telefonda olacağı bir nevi kesinleşmiş oldu.

Sizler ne düşünürsünüz bilemiyoruz ama eğer ki 3D taraması sorunsuz bir biçimde sunulursa, parmak izi okuyucusunun konumlandırıldığı yer çok da sorun olmayacaktır. Yine de amiral gemilerine ciddi paralar ödendiği düşünülürse, kullanıcıların bu tip yenilikleri cihazlarında görmek istediği de bir gerçek.