YouTube’un son dönemde içerik oluşturuculara sunduğu geliri kısması, YouTuber’ların farklı yollara başvurmasına neden oldu.

YouTube’da içerik üretmeye çalışan insanların son dönemdeki yeni gözde tarayıcısı Brave oldu. YouTube’da normalde gelişmesi gerekirken sürekli kötüye giden topluluk yönergeleri, YouTuber’lara zor anlar yaşatıyor. YouTuber’lara ödediği ücret tarifesinde değişikliğe giden şirket, YouTuber’ların sinirini bozarak bu insanları farklı yollara yönlendiriyor. YouTube’dan ayrılmak istemeler bile ne yapacaklarını tam olarak bilemeyen YouTuber’lar, çözümü yeni internet tarayıcısı Brave’de buldular.

Brave, YouTube’un gelişen politikalarından sonra bir takım özelliklere kavuşan açık kaynak kodlu bir web tarayıcısıdır. Brian Body ve Mozilla’nın kurucularından Brendan Eich tarafından geliştirilen Brave, Google’ın açık kaynak kodlu yazılım geliştirme programı Chromium ile yapıldı.

Brave; Chrome, Firefox, Safari gibi tarayıcıların aksine, reklam engellemenin dışında, sevdiğiniz site ve YouTuber’lara bağış atmanıza olanak tanıyor. Eylül 2016’da henüz beta sürümündeyken ortaya çıkan Brave Payments sayesinde YouTube’u hem reklamsız izleyecek, hem de sevdiğiniz insanlara bağış yapabileceksiniz.

Brave Payments üzerinde bulunan cüzdana eklediğiniz paralarla reklam izleyip herkese para kazandırmak yerine, sizi düşünen ve gerçekten hak ettiğini düşündüğünüz birine bağış yapabilirsiniz. Brave özüne bakıldığında YouTube Red gibi çalışıyor, ancak buradaki fark, paranızın birine gidip gitmeyeceğini kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu tarayıcının ilerleyen dönemde YouTube’dan nasıl bir tepki alacağı bilinmiyor.

Dünyanın en ünlü YouTuber’larından olan Bart Baker da YouTube’un politikasından şikayetçi olduğu için Brave’e destek veriyor. 10 milyondan fazla abone sayısı bulunan Baker, parodi videolar çekerek para kazanan bir isim. Baker, YouTube’dan para kazanma sorunlarının kendisini nasıl etkilediğini açıkladı. YouTube’un reklam platformundan kar edemediğini açıklayan Baker, “Hazırladığım tek bir parodi videonun ücretini karşılayabilmek için 40 milyon görüntüleme almalıyım. Açıkçası bu sürdürülebilir değil” diyerek, YouTube’un içerikleri için yeterli ücreti sunmadığını belirtti.

İzleyicilerin ödeme sistemi sunan Brave’i kullanmalarını isteyen Baker, kendisini beğenen kişilerin oradan bağışla destek olabileceğini duyurdu. Twitch’te olduğu gibi istediğiniz kişiye yapacağınız bağışlarla, sevdiğiniz kişilere destek olabilirsiniz.

YouTube, ülkemizde her zaman düşük reklam gelirleri sunduğu için bu sorun ülkemizi pek etkilemiyor, ancak şirket son yıllarda yurt dışında reklam gelirlerinde bir düşüşe geçip, para kazanmayı daha zor hale getirdi.