Yazılım devi Microsoft, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi rakiplerine karşı verdiği tarayıcı savaşında Windows 10 ile birlikte Edge’i sunmuştu. Tıpkı Internet Explorer zamanlarındaki gibi firma tarayıcı rekabetinde gene geride kaldı.

Microsoft işletim sistemi yazılımında bir dev ancak üçüncü parti tarayıcılarla verdiği rekabette hiçbir zaman zirveye oturamadı. Windows 10 ile sunulan ve Internet Explorer’a nazaran çok daha stabil çalışan Egde tarayıcısına rağmen kullanıcılarının aklını çelemedi. İşin ilginç tarafı ise Microsoft’un artık bu yenilgiyi o kadar da önemsememesi.

NetMarketShare tarafından yayınlanan Eylül 2017 istatistiklerine göre, Google Chrome masaüstü tarayıcılar arasında %59.61 ile lider konumda. Yani yaklaşık her 10 bilgisayardan 6’sı Chrome tarayıcıyı varsayılan olarak kullanıyor.

Edge’in yerine geçtiği ve eski Windows sürümlerinden yerleşik olan Internet Explorer, yüzde 14.18 ile büyük düşüşüne devam ediyor ve ikinci sırada yer alıyor. Mozilla Firefox ise yüzde 12.85 ile üçüncü sırada bulunuyor. Microsoft Edge ise ne yazık ki yüzde 5.15 ile dördüncü.

Genel anlamda bakacak olursak şu an Microsoft'un tarayıcı pazar payının sadece %19.33’te kaldığını görüyoruz. Üstelik iki farklı yerleşik tarayıcıya rağmen bu böyle ve Google, tek tarayıcı ile neredeyse 3 katı kadar daha fazla kullanıcıya sahip.

Tehlike çanlarına vuran asıl şey, her iki Microsoft tarayıcısının da düşüşte olması. Geçen ay, Microsoft Edge %5.66, Internet Explorer ise %15.58’lik yüzdeye sahipti. Bu gerilemenin en büyük etkenlerinden birisi, Microsoft’un tarayıcı yazılımlarının sorunlarını giderecek sağlıklı güncellemeler yayınlamıyor oluşu. Haliyle kullanıcılar bu durumdan sıkılıp rakiplere geçiş yapıyorlar. Diğer yandan IE sadece güvenlik güncellemesi alıyor ve ölümüne yaklaşıyor.

Bunların dışında Edge’in eklenti mağazası, Google Chrome’a kıyasla çok sınırlı. Bu da onu oldukça fakir bir tarayıcı haline getiriyor.

Microsoft’un Edge tarayıcısını Windows dışındaki platformlara da sunmak için hazırlandığı söyleniyor. Doğrusu bu yaklaşım biraz gecikmiş bir stratejiye dayanıyor ve daha uzun yıllar Microsoft’un bu pazarda lider olamayacağını söylemek gerekiyor.