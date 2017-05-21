Tarih Derslerinde Göremeyeceğiniz 5 İlginç Olay! - 1

Tarih, gerçekten ders kitaplarında okutulan gibi mi? Belki de tarihi tarih yapan birçok bilgi istemeden(!) bu kitaplar tarafından atlanıyordur. Biz ise sizler için tarih derslerinde göremeyeceğiniz 5 ilginç olayı sıralıyoruz.

Tarih dersleri, her zaman belirli bir tekdüzelikte ilerler. İlkokulda öğrendiğiniz bilgilerin biraz daha ayrıntılarını ortaokulda ve ilerleyen yıllarda lisede öğrenirsiniz. Bu derslerde, ülkelerin resmi ideolojilerine göre seçilmiş bilgiler öğrencilere sunulur. Ancak gerçek tarih bunlardan çok daha geniştir ve daha çok bilgi barındıran bir disiplindir. İşte tarih kitaplarında göremeyeceğiniz 5 ilginç olay!

1- Saddam Hüseyin’e ABD’den Ödül

ABD tarafından devrilip kurulan kukla yönetim tarafından idam edilen ve yıllarca ABD’nin 1 numaralı düşmanı olarak gösterilen Saddam Hüseyin’e 1979’da Ditroit şehrinin anahtarı verilmişti. Rahip Jacob Yasso’nun kilisesine 450.000 dolar civarında bağış yapan Saddam için rahip şu sözleri söylemişti: “Çok iyi kalpli biri, çok kibar ve cömert. Batı ile gayet olumlu ilişkiler içinde”.

2- Al Capone’nin Hatası

ABD’li güvenlik güçleri tarafından uzun yıllar yakalanamayan, İtalyan asıllı efsane mafya babası Al Capone’nin nasıl yakalandığını biliyor muydunuz? FBI yıllarca Capone’nin aktivitelerini takip etti, ancak bunları onun azmettirdiğine dair hiçbir kanıt bulamadı. Bir defasında duruşması varken, hasta olduğunu ileri sürdü ve mahkemeye gelmedi. Ancak FBI onu Miami’de yakaladı ve hakkında yeni bir dava açılarak 6 ay hapse mahkum edildi. Bu süreçte FBI ajanları yine hakkında ne cinayet ne şantaj ne kara para aklama gibi suçlardan yargılanması için yeterli kanıt bulamadı. Ancak bir FBI ajanının aklına mali denetim geldi ve Capone içerdeyken vergi kaçırdığına dair kanıt bulabildiler. Bu sayede Capone, temelli olarak hapsi boyladı.

3- Papa’nın Erotik Mektupları

Aeneas Silvius Piccoloini, Rönesans’ın en çok okunan yazarlarından biriydi. Gençlik yıllarında “İki Sevgilinin Hikayesi” isimli, içinde ağır erotik sahneler ve girift ilişki ağları olan bir eser kaleme aldı. Yıllar içinde kilisede yükseldi ve en sonunda en yüksek makam olan papalığa dek geldi. Papa seçildikten sonra, gençliğinde yazdığı erotik yazılar tekrar ünlendi.

4- Kedi Telefonu

Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 1929 yılında; yaşayan bir kediyi telefona dönüştürdüler. Kedinin kafatasını keserek duyma sinirlerine doğrudan bir elektrot bağladılar. Gerekli ayarlamalardan sonra sinyalleri gönderdiler, sonuç başarılıydı. Ancak sinyalleri iletenin kedi olup olmadığını anlamak için kediyi öldürdüler. Kedi öldüğünde sinyaller de tamamen yok oldu.

5- Dünyanın En Kısa Savaşı

1896’da Zanzibar’da Britanya’nın kukla yöneticisi Hamad bin Thuwaini yeğeni tarafından zehirlendi. Yeğeni hemen kendisini Zanzibar sultanı ilan etti, ancak İngilizler bunu kabul etmedi. Karşılıklı savaş ilan edildi ve zaten ülkeyi işgal altında tutan İngiliz kuvvetleri 9:00’da yeni sultanın sarayını bombaladılar. 9:02’de ordusu neredeyse tamamen yok edilmişti. 9:40’ta ise Britanya bayrağını göndere çekmişti. Yaklaşık 40 dakika ile dünyanın en kısa savaşı ünvanı bu savaştadır.