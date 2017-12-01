Tarih Öncesi Canlının, 518 Milyon Yıllık Fosili Keşfedildi!

Kalıntılarına oldukça nadir olarak rastlanan, solucan benzeri bir vücuda ve zırh şeklinde bir kaska sahip olduğu anlaşılan canlı fosili, 518 milyon yıl yaşında. Üstellik kendisini korumak için geliştirdiği tek şey zırhı değil, korkutucu bir şekle sahip olmasını sağlayan dikenleri.

Tarih öncesi dönemleri ve o dönemlerde yaşayan canlıları incelemek, bugün yaşayan türler ile aralarında bağ kurabilmek ve bilimsel kanıtlar sunmak, evrimsel süreci daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Çin’in Yunnan eyaletinde yapılan bir keşif, Kambriyen dönem olarak adlandırılan ve 541 ila 485.4 milyon yıl önceki döneme ışık tuttu. Hatta bu bölge barındırdığı diğer tarih öncesi kayıtlarla, araştırmacıların dikkatini çeken ender alanlara sahip.

Şu ana kadar, bölgede keşfedilen on binlerce antik canlı fosilinden ayrılan bir bulgu var:

Çin Bilimler Akademisi’nin bir parçası olan Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından 2015 yılında ünlü kazı bölgesinde bulunan ilk fosil, “ortrozanclus elongata” olarak adlandırılan canlının keşfi için ön ayak olmuştu. İkinci fosil ise Yunnan’a yakın olan Kunming’te yürütülen kazılarda keşfedildi.

Araştırmaları yürüten yetkili isim Prof. Zhao Fangchen, iki fosilin de aynı canlı türüne ait olduğunu kanıtladı.

Zhao, solucan benzeri uzun gövdesiyle bu canlının hiç hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü kendini savunmak için geliştirdiği sistemler, dışında kalın bir zırhın ve uzun mızrak benzeri iğnelerin oluşmasına olanak tanımış.

Yapılan tespitler ve fosil bulgularına göre canlının görünümü şu şekilde:

Zhao, canlının boyunun yaklaşık 1.5 sanstimetre ve genişliğinin yalnızca 3 mm olduğunu söylüyor. Üzerinde bulunan sert dikenlerin uzunluğu ise 6 mm civarında.

Araştırmacılar, bu iki fosille varlığı ispatlanan canlının, 541 milyon yıl önce evrim sahnesine çıkan canlıların arasında olduğunu söylüyorlar. Diğer bir deyişle aniden yaşanan tür çeşitliliğine parlak bir ışık yakıyor.

İlginç canlı hakkındaki araştırmalar devam ediyor.