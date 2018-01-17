Tarih Yazan GTA 5, En Çok Satanlar Listesinde 1. Sırada

Rockstar Games’in efsane oyunu GTA 5, GTA Online’dan aldığı başarı ile günümüzde hala en çok satan oyunlar arasında yer alıyor.

Dünyanın en ünlü oyunu hangisi diye sorsam, pek çoğunuz bunun cevabını Grand Theft Auto V ya da bilinen adıyla GTA 5 diye açıklar. İlk olarak 2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için çıkış yapan oyun, aradan geçen 5 yıla rağmen hala satış listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. 2014’te PS4 ve Xbox One, 2015’te ise PC için çıkışını gerçekleştiren oyun, İngiltere’nin sunduğu en çok satan oyunlar listesinde 34 hafta boyunca birinci sırada kalmıştı. Daha sonra birinciliği kaptırmış olmasına rağmen sürekli ilk 10’da kendine yer bulan GTA 5, aradan 5 yıl ya da daha spesifik bir şekilde 226 hafta geçmesine rağmen yeniden en çok satan oyunlar listesinde birinci olmayı başardı.

Rockstar Games’in en ünlü oyun serisinin son oyunu olan GTA 5, bu başarıyı yaparken arkasında Call of Duty: WWII, FIFA 18 gibi güncel oyunlar bulunuyordu. Yani 2013’te çıkan oyun, günümüzde çıkan oyunlardan daha fazla satabiliyor. Bu hafta Birleşik Krallık’ta en çok satan 10 oyun şu şekilde;

GTA V Call of Duty: WWII FIFA 18 Assassin’s Creed Origins Mario Kart 8 Deluxe PlayerUnknown’s Battlegrounds Star Wars: Battlefront II The Legend of Zelda: Breath of the Wild Forza Motorzport 7 Super Mario Odyssey

Rocktar Games’in bunca yıldan beri devam eden bu başarısının ardında, sürekli yeni içeriklerin sunulduğu GTA Online’in çok büyük bir önemi bulunuyor. GTA Online para kazanmaya devam ettikçe GTA 6’nın karşımıza çıkacağını -en azından yakın sürede- düşünmüyorum.