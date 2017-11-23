Kosta Rika, 300 Gün Boyunca Yenilenebilir Enerji Kullandı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, petrol kaynaklarına sahip olmasına rağmen hidroelektrik başta olmak üzere 300 gün boyunca tüm enerjisini yenilenebilir enerjiden elde etti.

Dünyada enerji ihtiyacımızı karşılamak için öncelikli olarak petrol, kömür gibi yer altından çıkartılan enerjileri kullanıyoruz. Bu enerjiler kısa vadede ihtiyacımızı karşılayacak olsalar bile, elbet bir gün son bulacaklar. Üstelik bu son bulma yaşanmadan önce dünyanın canına okuyup bir köşeye atacaklar. Bazı ülkeler bunun önüne geçebilmek için bu tarz enerji ihtiyaçlarını en aza indirmeye çalışıyorlar.

Normalde küçük bir ülke olmasına rağmen bol miktarda petrol rezervine sahip olan orta Amerika ülkesi Kosta Rika, bu olayın farkına vararak tüm imkanlarını yenilenebilir enerjiye aktarmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde yenilenebilir enerjiden tüm ülkeye enerji üretme açısından rekorlara imza atan Kosta Rika, bu sene kendi rekorlarını alt üst ederek ilk defa 300 gün boyunca yalnızca yenilenebilir enerjiyi kullanarak ülkenin enerji ihtiyacını karşılamayı başardı.

Ocak 2017’den bu yana geçen 300 günün tamamında hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanan Kosta Rika, yaptığı açıklamayla ülkenin enerji ihtiyacının %78’ini hidroelektrik santrallerinden %10’unu rüzgar enerjisinden, %10’unu jeotermal enerjisinden ve kalan %2’lik kısmı biyokütle ve güneş enerjisinden karşıladığını duyurdu.

Ülkenin amacı, enerjide petrole bağımlılıktan tamamen kopmak olarak biliniyor. İlk kez 2012 yılında başlayan “karbonsuz hava” projesinin altyapısını hazırlayan Kosta Rika, kendi ülkesinde petrol kaynakları bulunmasına rağmen bu petrolü kendi ülkesinde kullanmaktan kaçınıyor.

Kosta Rika’nın bunu başarması, ülkemiz için zor bir hedef olsa da Avrupa’da bulunan pek çok küçük ülkenin de aynı şekilde bu adımı atabilecekleri anlamına geliyor. 4,857 milyon nüfusa sahip ülke, diğer ülkelere örnek oluşturmaya devam ediyor. Ülkemizin nüfusunun 80 milyon olduğu düşünülürse bizim için bunu yapmak çok daha zor olacaktır, ancak bizde de barajlar, akarsular, denizler var. Bu da, ülkemizin yenilenebilir enerji için mükemmel bir ülke olduğunu gösteriyor.