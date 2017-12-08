Uzay Ülkesi Asgardia’nın Yönetimi: Uzayı Biz Sahiplendik!

Asgardia, insanoğlunun uzayda inşa edeceği ilk ülke olmak için emin adımlarla ilerliyor. Birleşmiş Milletler’e yasal olarak dahil olmaya çalışan topluluk, ilk uydusunu geçtiğimiz çarşamba günü uzaya gönderdi. Ardından da oldukça iddialı bir açıklama geldi.

2017’de geleceğe ilişkin en çok tartışılan konulardan birisi Asgardia konusuydu. Uzmanlar bir uzay ülkesi inşa etmenin zorluğundan çok bunun hukuksal ve uluslararası ilişkiler boyutunu tartışmaya başladılar. Nitekim bu tartışmadaki paradigma kayması bile teknolojik olarak yeterli imkanlara sahip olduğumuzun bir göstergesi.

Rus asıllı bir uzay mühendisi ve milyarder tarafından kurulan Asgardia Uzay Ülkesi, ilk uydusunu yörüngeye konuşlandırmayı başardı. Şu anda merkezi Viyana’da bulunan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü kimliğine sahip olan topluluk, Dünya’ya yaklaşan irili ufaklı meteorlardan maden çıkartacak ve gezegeni diğer tehditlerden koruyan bir oluşum olacak. Kendi ağızlarından dökülen sözler tam olarak bu.

McGill Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü Müdürü ve Asgardia’nın kurucu üyelerinden olan Ram Jakhu, "Asgardia, insanlığı uzaydaki yerini almaya çalışan trans-etnik, ulusal, trans-dini, ahlaki ve barışçı bir varlığı olan bir uzay ulusu olacak" açıklamasında bulunuyor.

Asgardia-1 uydusu ve uzay ülkesi için uzayda atılan ilk adım:

Aslında uzaya fırlatılan ilk uydu, akıllarda ilk oluşan imajından biraz uzak. Normalde herkes dev bir uydu gönderilmesini beklerken, araştırmacılar işi sağlama almak istiyorlar. Bu nedenle teknik olarak bir nano uydu ya da "nanosat" adı verilebilecek, yeni doğan bir bebek büyüklüğünde araştırma uydusuyla işe başladılar.

Bu uydunun içinde ise 512 GB’lık bir sabit disk bulunuyor ve hafızasında, Asgardia’nın ilk anayasasını, ulusal sembolleri ve Asgardia’ya kayıt olan 154.000’e yakın vatandaşın kişisel bilgilerini taşıyor.

Uydunun yörüngeye konuşlandırılmasının ardından yapılan ilk açıklama ise fazlasıyla iddialı: “Asgardia, tüm uzay boşluğunun sahibi olan ilk ulustur.”

Geçtiğimiz yaz, 13 Haziran’da düzenlenen bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurulan bu uydunun tüm maliyeti Asgardia’nun kurucusu Igor Ashurbeyli tarafından finanse edildi.

Asgardia-1 uydusu, önümüzdeki beş yıl içinde yavaş yavaş Dünya'ya doğru düşmeye başlayacak gezegenin atmosferinde yanıp kül olacak. Ancak Ashurbeyli, haziran ayında yüklenen verilerin gelecekteki Asgard uydularına kopyalanmasının yanı sıra bu işlemi sürekli yenileyeceklerini belirtiyor.

Peki asıl olay ne zaman başlıyor?

Yayınlanan bildiride "18 yaşından daha büyük olan ve Asgardiya Anayasası'nı kabul eden herkesin, uzay ülkesi tamamlandığında konuşma dilini temsil eden bir bölgeye tahsis edileceği" söyleniyor.

Asgardia, Birleşmiş Milletler tarafından devlet olarak görülmeye hak kazanmak için vatandaşlık için başvuran, asgari 100.000 kişilik yeterli nüfusa sahip. Ancak, dünyanın Asgardia'yı egemen bir ulus olarak kabul etmesi an itibariyle mümkün değil. Çünkü hiçbir hukuki sistemde böyle net bir yasa bulunmuyor.

Aslında daha önce uzayda insan yaşamına uygun yerler inşa etmek konusunda tecrübeli bir gezegende yaşıyoruz. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu yani ISS, 18 ülkenin finanse ettiği ve yaklaşık 100 milyar doları aşkın masrafla inşa edilen gelişmiş bir uzay üssüdür. Hatta buradaki mürettabat sürekli değişir ve periyodik olarak yakıt, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlar için ikmal roketleri fırlatılır. Bu ikmal roketlerinin üreticisi de Elon Musk’ın şirketi SpaceX’den başkası değil.

Uzayda seçilecek en ideal bölgeden sonra proje için dev uyduların inşasına başlanacak. Hayal gücünü beslemek ve bir uzay ülkesinin neye benzediğini daha iyi gözlemlemek isteyenler için Elysium filmini öneriyorum.

Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.