Tarih Yazıldı: İnsan Beyni İlk Defa İnternete Bağlandı!

Güney Afrika’da bulunan Wits Üniversitesi araştırmacıları, dünya tarihinde ilk kez insan beynini direkt internete bağladılar. Bulgular, bir teknolojik masal olan beyin-bilgisayar arayüzlerinde ve öğrenen makinelerin geleceğinde önemli rol oynayacaklar.

Internet of Things (IOT), yani Şeylerin İnterneti. Bu terim hayatımıza internetin girişiyle birlikte girdi. Anlamı internete bağlı olan cihazlar ve oluşturdukları devasa ağı temsil ediyor. Önce bilgisayarlarımızın dahil olduğu küresel internete zamanla telefonlarımız, akıllı saatlerimiz, televizyonlarımız, kahve makinelerimiz, otomobillerimiz ve hatta giydiğimiz kıyafetler bile dahil oldu. Yani nüfusu insanlardan kat ve kat fazla olan sanal bir dünya yarattı insanoğlu ve artık kendisini de o dünyaya dahil etmeye karar verdi.

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki Wits Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, bu iş için bir ekip kurdular. Grup biyomedikal alanda ilerlediği bir proje üzerine tarihi başarılar elde etti. Medical Express dergisinde yayınlanan bir habere göre araştırmacılar, ilk defa insan beynini gerçek zamanlı olarak internete bağlamak için bir yol keşfettiler.

Bu adı unutmayın: Brainternet Projesi

Proje, kullanıcının kafasına bağlı bir Emotiv EEG cihazı tarafından toplanan beyin dalgası EEG sinyallerini alarak çalışıyor. Sinyaller daha sonra, düşük maliyetli bir bilgisayar olan Raspberry Pi’ye kurulan programlama ara birimine anlık olarak aktarılıyor. Ardından tüm aktiviteleri herkesin rahatlıkla takip edebileceği açık bir web sitesi kullanılıyor.

Proje sorumlusu Adam Pantanowitz şunları söylüyor:

"Beyni internete bağlayabilmek, beyin-bilgisayar arayüzü araştırmaları için yeni bir sınır belirlemiştir. Bir insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğini kolayca anlatan veri bulamazsınız. Brainternet bir kişinin kendi beyinini ve başkalarının beynini anlamasını sağlayacak. Beyin aktiviteleri sürekli olarak izlenebilecek ve bazı etkileşimleri internet üzerinden yapmak mümkün olacak."

Pantanowitz, bunun projenin bilim kurgu hikayelerindeki olasılıkların başlangıcı olduğunu söyledi. Ekibin şu anda kullanıcılar ve beyinleri arasında daha etkileşimli bir deneyim sunmak için ara birim üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Elbette bu projenin kurduğu temeller üzerine yakın gelecekte, beyin ve bilgisayarlar arasında kolaylıkla veri aktarımı yapılabilecek.

Aklınızdan birini telefonla aramak geçtiğinde akıllı telefonunuzun o kişiyi aradığını düşünün. Ya da rüyalarınız, beyninizdeki verilerin çözülmesi ile internet üzerinden izlenebilecek. İnsanı korkutan ancak heyecan veren bir gelişme olmadığını kim söyleyebilir ki?