SpaceX, 6 Şubat 2018 TSİ 23.45’te dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy testinin ardından ilk defa sorulara yanıt verdi. Mars’a yakın bir yörüngeye, temsili yük olarak Musk’ın kişisel aracı olan Tesla Roadster’i direksiyonunda bir astronot kuklasıyla gönderen sistemin nelere sebep olabileceğinden bahsetti.

Günümüzün en çılgın girişimcisi olan Elon Musk, kendi şirketinin ürettiği Tesla Roadster model spor arabasının direksiyonuna bir astronot kuklası oturttu, bir diğer şirketinin ürettiği dünyanın en güçlü roket sisteminin ucuna bu aracı yerleştirdi. 6 Şubat 2018 saat 23.45’te düğmeye bastı ve kapsüldeki temsili yükü Mars yörüngesine doğru gönderdi.

Falcon Heavy’nin gövdesinde üç farklı ve daha önce defalarca kez kullanılmış olan Falcon 9 yer alıyordu. İkisinin yer yüzüne geri döndüğü, üçüncüsünün Atlas Okyanusu’ndaki iniş bölgesine inemediği söyleniyor. Ancak ne dünyanın en pahalı otomobil reklamı ne de bir roketin başarısız inişi değil asıl mesele. Konuşulması gereken ana konu, ağır yükleri derin uzaya fırlatma hedefinin gerçekleşmesi. Tesla Roadster, şu anda 6 aylık yolcuğunun başında ve hedefi Mars’a yakın bir güneş görüngesi.

Sistemin yeniden kullanılabilir roketlerle çalıştırılması, maliyet açısından oldukça büyük avantajlar sağlıyor ve ucuza uzay seyahati yapmayı mümkün kılıyor. Toplamda 90 milyon dolara mal olan Falcon Heavy kalkışı, SpaceX’in muhtemel rakiplerine göz dağı veriyor. Zaten Musk’ın başarılı kalkışın ardından parmak bastığı ilk konuda rekabet oldu.

Elon Musk, bu konuyla ilgilenen her şirkete ve ülkeye uzay yarışı çağrısında bulundu:

Musk, açıklamalarına “Yeni bir uzay yarışı istiyoruz, uzay yarışları heyecan vericidir” sözleriyle başladı. Uzaydaki rekabet gücüyle şimdiden rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen SpaceX, geleceği inşa etmek istiyor. Fakat bunu tek başlarına yapamayacaklarını bilen Musk, doğrudan aynı sektörde çalışan firmalar başta olmak üzere geniş bir meydan okumada bulunuyor.

Yeryüzüne başarılı bir şekilde iniş yapan iki yan ateşleyici roket Falcon 9 sistemleri, karasal alana iniş yaptılar. Ancak üçüncü ve merkezi ateşleyicinin bulunduğu son Falcon 9, Altlas Okyanusu’nun yüzlerce kilometre açığında bir bölgeye 482 kilometre hızla çakıldı. Fakat bu ufak başarısızlık bile SpaceX’in başarısının gölgesinde kaldı ve şirket zaten bir gecede toplayacağı bütün desteği topladı.

Elon Musk sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bence diğer şirketler ve ülkeler, 'Hey, ticari bir şirket olan SpaceX, bunu yapabiliyorsa ve Falcon Heavy’nin tüm masrafları sadece fonlarla karşılandıysa biz de yapabiliriz’ diyeceklerini düşünüyorum.”

“İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz”

Falcon Heavy, kendisiyle yarı yarıya daha az yük taşıyan mevcut roket sistemlerinin 3’te 1’ine mal oldu. Aslında bu testi ve deneyi 5 yıl kadar öncesinde görebilirdik. Maliyet rakamları ve imkanlar değişecek olsa da başarılı olabilirdi. Fakat Musk o konuya da şu şekilde açıklık getirdi:

"Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar, muhtemelen söylemek istediğimden çok daha fazlalar. SpaceX’te Falcon Heavy çalışmalarını 3 kez iptal etmeye çalıştık. Çünkü bu düşündüğümüzden çok daha zordu.”

Falcon Heavy, bu ayın sonundan itibaren üç ya da 6 ayda bir uzaya yük gönderecek ticari bir sistem haline gelecek. Bu nedenle Musk, rakiplerin buna karşılık vermeleri gerektiğini, aksi takdirde zayıf kalabileceklerini dile getiriyor.

"Falcon Heavy yeni bir yük sınıfı açtı. Dünyadaki herhangi bir roketin yükünün iki katı kadar yük getirebilir, bu nedenle müşterilerin ihtiyaçlarını doğru oranda karşılayabilir. Falcon Heavy Dünya yörüngesine yerleştirilecek dev uyduların yanı sıra, bazı yükleri doğrudan Plüton veya daha ötesine taşıyabilir. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Eğer birçok fırlatma gerçekleştirmek istiyorsanız, yakıtları yörüngedeyken doldurabilirsiniz, insanları tek seferde Ay’a götürebilirsiniz. İki ya da üç Falcon Heavy, Satürn V sistemi kadar yük taşıyabilir.”

Satürn V sistemi, Dünya görüngesine yapılan çok sayıda seferle uzayda kurulmuş ve Ay’a doğru yola çıkmış olan Apollo görevlerinin astronotlarını ve malzemelerini taşıyan sistemdi.

Musk’ın doğrudan atıfta bulunduğu şirketlerden birisi de tarihi testin yapıldığı Kennedy Uzay Merkez’nde devasa bir tesis açan Amazon CEO’su Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin. Tıpkı SpaceX gibi bu şirket de yeniden kullanılabilir roket sistemleri üzerinde çalışmalarına başladı.