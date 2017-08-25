Tarihi Rekor Kıran SpaceX Bir Yılda 12. Roketini Gönderdi

Rusya' da dahil bir çok ülkeden daha fazla roket gönderen SpaceX, aynı zamanda gönderdiği roketleri yeniden kullanarak, büyük oranda tasarrufa gitmiş oluyor.

SpaceX, Rusya’ da dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden daha fazla sayıda, bir yılda tam 12 fırlatışın 12.’sini bugün gerçekleştirdi.

Firma, bütünüyle Tayvan’da tasarlanan ve yapılan, doğal afet tahmini ve haritalandırılmasında, çevre gözlemlerinde ve uzay araştırmalarında kullanılacak uyduyu gönderdi.

FORMOSAT-5 adı verilen uydu yaklaşık 450 kg ağırlığında. Uydu GMT 18:1’de, Falcon 9 roketinin üzerinde tepesinde fırlatıldı.

Arkasında dalga dalga duman bulutları bırakan roket California’daki Vandenberg Hava Üssü’nde bulunan fırlatma rampasından gökyüzüne doğru yükseldiğinde SpaceX mühendisi Lauren Lyons “Falcon 9 havalandı” dedi.

Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra SpaceX ORMOSAT-5’in başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğunu doğruladı.

Uydu, beş yıl boyunca işlev görmek üzere tasarlandı ve her yüz dakikada bir kez Dünya’nın çevresinde dönecek.

Daha önceki versiyonu olan FORMOSAT-2, 12 yıl boyunca Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde gerçekleşen önemli afetleri haritalandırdıktan sonra geçtiğimiz yıl emekliye sevk edilmişti.

O da beş yıllık bir görev için tasarlanmıştı.

Pahalı roket bileşenlerini her fırlatıştan sonra okyanusa gömmek yerine, yeniden kullanmak için çalışmalarına devam eden SpaceX, Falcon 9’un ilk aşamasını Pacific Okyanusu’nda yüzen bir platform üzerine indirmeyi başardı.

Lyons web üzerinden yapılan bir yayında SpaceX’in California/Hawthorne görev kontrol merkezinde çığlıklar yükselirken “Bununla Falcon 9’u 15. kez başarıyla indirmiş oluyoruz” diyordu.

Roketin ikinci bölümünden ayrıldıktan sonra daha uzun olan birinci bölüm roketin motorlarına güç sağlayarak Dünya’ya kontrollü bir şekilde dönüş yapılmasını sağladı.

SpaceX roketi tekrar geri getirerek yeniledikten sonra ileri tarihli bir uçuşta yeniden kullanmayı planlıyor.