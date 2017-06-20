Öldürücü Bir Zehre Sahip Bu Hayvan Yılanların Atasıydı!

Yeni bir araştırma, bundan 260 milyon yıl önce yaşamış olan köpek boyutlarındaki zehirli bir canlının varlığını ortaya çıkardı. Dünyanın en eski zehirli memelisi olarak tanımlanan canlı, bugünkü yılanların da atasıydı.

Yaşamın kökenine dair derin araştırmalar, anlam kazanmaya devam ediyor. Tam 260 milyon yıl önce yaşamış, bugünkü köpeklerin boyutlarına sahip 4 ayaklı sürüngen atası Euchambersia'nın, tarihin ilk omurgalı zehirli canlısı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın baş yazarı Julien Benoit yaptığı açıklamada "Bugün yılanlar zehirli ısırıklarıyla bilinirler, ancak onların fosil kayıtları yaklaşık 167 milyon yıl öncesine kadar gider ve bunun dışında başka bir bulguya da rastlanılmamıştır. Euchambersia’lar ise, ilk yılan doğmadan 100 milyondan fazla yıl önce zehir üreten bir canlıydı” dedi.

Euchambersia, yaklaşık 40-50 santimetre vardı uzunluğundaydı ve günümüz Güney Afrika topraklarında, dinozorlardan hemen önce yaşamıştı. Hayvanın diş ve çene yapısına bakılarak bugüne kadar onun zehirli bir canlı olduğu akıllara gelse de bu durum ispat edilememişti.

Euchambersia'lara ait olduğu tespit edilen iki fosilleşmiş kafatasını tarama çalışmalarına dahil eden bilim insanları, küçük canlının anatomisinin zehir üretmek ve zerk etmek için uygun olduğunu belirlediler. Köpek dişlerinin olduğu ve ağızlarına kemikli oluklar ve kanallarla zehir verebildikleri tespit edilen canlıların yapısı, bilim dünyasını da şoka uğrattı.

Sürüngenler, günümüzde dişlerinde bulunan iğne benzeri yivler vasıtasıyla zehir enjekte ederken, Euchambersia'nın zehiri doğrudan ağzına yayılıyordu.

İlk olarak 1933’te Franz Nopcsa tarafından Euchambersia’ların zehirli olduklarına yönelik ortaya atılan iddia, böylece doğrulanmış oldu.