Günün En Büyük Sorununu Çözüyoruz: iPhone X Nasıl Okunuyor?

Apple’ın dünkü lansmanda 10. yıla özel olarak tanıttığı iPhone X modeli kafaları karıştırdı. Sosyal medya yeni cihazın adı hakkındaki tartışmalarla çalkalanıyor. Biz de konuya açıklık getiriyoruz.

Apple, yeni iPhone modellerini dün akşam Apple Park’taki Steve Jobs Salonu’unda düzenlediği dev etkinlikte tanıttı. Gecenin yıldızı hiç şüphesiz uçtan uca ekranla gelen iPhone X modeli oldu. Ürünün sunumu esnasında ekranlara dev bir X harfi yansıtıldı, sunucular ve şirket yöneticileri ise bütün tanıtım boyunca yeni modeli “iPhone Ten” yani iPhone 10 olarak adlandırdı.

iPhone X eğer iPhone 10 ise iPhone 9 modelinin atlandığını ve iPhone 7S’e ne olduğunu aşağıdaki haberimizde paylaşmıştık:

X’i Harf Olarak Okuyanlar Hata Yapıyorlar:

Apple, pazarlama stratejisi gereği telefonlarının hepsine bütün kültürlerde aynı şekilde anılması için isim verir. Yani ABD’deki bir iPhone 7, Yeni Delhi’nin küçük kasabalarında da iPhone 7’dir. Bu firmanın kurumsal standartları gereği yapılır ve dünya çapında bir algı bütünlüğü sağlar.

iPhone X modelini doğru telaffuz etmenin formülü Roma rakamlarından geçiyor: Bildiğiniz üzere X harfi, Roma rakamlarında 10’u ifade ediyor. Bu sebeple “iks” şeklinde telaffuz etme hatasına düşebiliyoruz. Diğer yandan Apple’ın yukarıda bahsettiğim kurumsal anlayışı terk ettiğini görüyoruz. Çünkü iPhone X adı Amerika’da bile tartışma konusu oldu ve kitle yarı yarıya bölündü. Bu durumda Apple, X modeline isim verirken bütünlük anlayışını göz geçirmemiş gibi. Elbette onlar için cihazlarının adının ne olduğu önemini yitirmemişse.

Etkinliğin başında bundan tam 10 yıl öncesine önüp Steve Jobs’un ilk iPhone modelini tanıttığı anlar, CEO Tim Cook’un açılış konuşması ve X harfinin “Ten” şeklinde telaffuz edilmesi de bu görüşü ispatlar nitelikte.

Sonraki iPhone modelleri S takısı da alabilir, XI yani “11” şeklinde de adlandırılabilir. Ancak Apple’ın resmi ağızdan bu tartışmaya noktayı koyması gerekiyor. Yoksa her ne kadar hatalı bir söylem olsa da kültürel etmenler ve alışılan standartlar gereği oradaki X, “iks” olarak okunmaya devam edecektir.