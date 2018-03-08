Tarihin En Başarılı Kadın Pilotu; Amelia Earhart

Amelia Mary Earhart, tarihte uçakla Atlas Okyanusu'nu geçmeyi başaran ilk kadın. Bir uçuş sırasında, kaza sonucu öldüğü düşünülen Earhart'ın cesedi senelerdir bulunamıyordu. Ancak bu bilinmezliğin, yapılan son keşifler sonrası açıklığa kavuştuğu düşünülüyor.

Tarihin en başarılı kadın pilotlarından Amelia Earhart'ın, 2 Temmuz 1937'de bir uçuş sırasında kule ile iletişimini kaybetmiş, sonrasında bir daha haber alınamamıştı. Aradan geçen seneler boyunca Earhart'ın bedenini bulmak için birçok araştırma yapıldı. Bu konu üzerinde çalışan birçok uzmana göre, ulaştıkları son bulgular Earhart'ın ölümü üzerindeki bilinmezlikleri büyük oranda çözmelerini sağladı.

Olay hakkında ortaya bir çok teori atılsa da, son bulgulara göre, Earhart ve uçuşu birlikte gerçekleştirdiği arkadaşı Fred Noonan, Pasifik Okyanusu üzerindeki adalardan birine düştü. Adada bulunan kemikler üzerinde yapılan bir çok inceleme sonucu, Earhart'ın neredeyse %99 ihtimalle bu adaya düştüğü ve sonrasında açlık ya da susuzluk sebebi ile hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Konu ile ilgili araştırmalarını sürdüren bilim insanlarının neredeyse tamamı, tüm bulguların bu durumu kanıtladığını ve başka bir ihtimal de bulamadıklarını söylüyorlar. Earhart'ın fiziksel özelliklerini kıyaslayarak yaptıkları araştırmaların ve adada buldukları bazı materyallerin de tezin doğruluğu konusunda ikna edici olduğunu söyleyen araştırmacılar, özellikle 1930lu yıllarda adada bulunan Amerikalı bir kadınla ilgili bazı eserlere ulaştıklarını ve bu eserlerin de Earhart ile ilgili olduğunu düşündüklerini paylaştılar.

Aynı zamanda modern feminizmin temellerini atan öncülerden biri olarakta kabul edilen Earhart, ölümünün üzerinden geçen uzun yıllara rağmen, başarısı, inancı ve azmi ile anılmaya ve tüm kadınlar için iyi bir örnek olmaya devam ediyor.