Geleceğin tarih derslerine şimdiden adını yazdırmış iyilikleriyle ve kötülükleriyle ün kazanmış 9 bilgisayar korsanını daha yakından tanıyın.

Bütün bilgisayar korsanları kötü değildir. İyi olanlara beyaz şapkalı denir ve güvenlik onlar için göreceli bir kavramdır. Sadece eğlenmek için bu işi yapanlara gri şapkalı hacker denir ve aklınıza gelen her türlü pisliğin dijital ortamdaki temsilcisi olanlara da siyah şapkalı hacker denir. İnternet tarihinin gerçek korsan hikayelerini aratmadığı hikayelere sahne olduğunu duymuşsunuzdur.

Peki bu hikayelerin kahramanları ya da failleri ne yaptılar da bu kadar üne kavuştular? Ne yaptılar da kimileri tarafından dost, kimileri tarafından düşman bellendiler ve en önemlisi de şu an ne yapıyorlar?

1. Kevin Mitnick

ABD Adalet Bakanlığı onu "ABD tarihinin en çok aranan bilgisayar korsanı" olarak nitelendirdi. Kevin Mitnick'in öyküsü Track Down isimli bir filme konu oldu.

Ne yaptı?

Digital Equipment Corporation'ın ağına saldırdığı için bir yıl hapis cezası aldı ve 3 yıl gözetim altında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak o dönemin sonlarına doğru kaçtı ve ulusal savunma uyarı sistemleri ihlal eden 2.5 yıllık bir hack saldırısı düzenledi.

Şimdi ne yapıyor?

Mitnick yakalanarak beş yıllık hapis cezasına çarptırıldı. O yıllardan sonra, bilgisayar güvenliği konusunda bir danışman ve konuşmacı oldu. Artık Mitnick Security Consulting, LLC şirketinin kurucu ve yöneticisi.

2. Jonathan James

Jonathan James'in "c0mrade" olarak bilinen hikayesi aslında trajik bir hikaye. Küçük yaşta hırsızlık yapmaya başladı, birkaç ticari şirketin ve devlet ağlarına girmeyi başardı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Ne yaptı?

James, NASA'nın ağına girdi ve Uluslararası Uzay İstasyonunun nasıl çalıştığını öğrenmek için 1,7 milyon dolara mal olacak kaynak kodunu sızdırdı. NASA, ihlali soruştururken ağını üç hafta boyunca kapatmak zorunda kaldı ve ek olarak 41.000 ABD doları zarara neden oldu.

Şimdi ne yapıyor?

2007'de birçok tanınmış şirket, baş edemedikleri kötü niyetli ağ saldırılarına maruz kaldılar. James bu işlerde parmağı olmadığını söylese bile, suçsuz olduğunu ispatlayamadığı için intihar etti.

3. Albert Gonzalez

Gonzalez, ShadowCrew adlı bir hacker grubunun lideri olarak başladı. ShadowCrew, kredi kartı numaralarını çalmak, satmak yanında sahte pasaportlar, sağlık sigortası kartları gibi sivil insanları hedef alan etkinlikler gerçekleştirdi.

Ne yaptı?

Albert Gonzalez iki yıl boyunca 170 milyondan fazla kredi kartı ve ATM kartı numarası çaldı. Daha sonra ABD’de depolanan tüm kredi kartı numaralarını da çalmak için TJX ve Heartland Ödeme Sistemleri’nin veri tabanlarına sızdı.

Şimdi ne yapıyor?

Gonzalez 20 yıllık hapis cezasına çarptırıldı ve 2025 yılında serbest kalacak.

4. Kevin Poulsen

"Dark Dante" olarak da bilinen Kevin Poulsen, telefon sistemleri bilgisini kullanarak 15 dakikada dünya çapında ün kazandı. Bir radyo istasyonunun telefon hattına saldırdı ve kendisini yapılan bir Porsche çekilişinde kazanan olarak kaydettirdi.

Ne yaptı?

Poulsen, federal sisteme girdi, telefon dinleme bilgilerini çaldı ve FBI'ın arananlar listesine girdi. Daha sonra bir süpermarkette yakalandı ve 51 ay hapsin yanında 56.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Şimdi ne yapıyor?

Poulsen, 1995 yılında cezaevinden çıktıktan sonra yolunu değiştirdi. Bir gazeteci olarak çalışmaya başladı ve şu anda Wired'in kıdemli editörlerinden birisi. 2006 yılında, kolluk kuvvetlerine MySpace'deki 744 cinsel suçlunun tespit edilmesi konusunda yardım etti.

5. Gary McKinnon

İnternette "Solo" olarak bilinen Gary McKinnon, tüm zamanların en büyük hackerlarından biridir.

Ne yaptı?

Şubat 2001'den Mart 2002'ye kadar olan 13 aylık dönemde McKinnon ABD Silahlı Kuvvetlerine ve NASA'ya ait 97 bilgisayara yasadışı olarak erişti. O, sadece yeni enerji üretimi planları ve UFO’ların örtbas edildiğine ilişkin evrakları arıyordu. Ancak ABD makamlarına göre bir dizi kritik dosyayı silip 300'den fazla bilgisayarı kullanamaz hale getirdi ve 700.000 dolarlık faturaya sebep oldu.

Şimdi ne yapıyor?

İskoç kökenli bir İngiliz olan McKinnon, ülkesine iade edildiği 2005 yılına kadar Amerikan hükümetinden kaçmayı başardı. Theresa May, bir dizi temyizden sonra kendisinin ağır bir şekilde hastalandığı gerekçesiyle ABD’ye iadesini engelledi ve bu iadenin "insan haklarına aykırı" olacağını söyledi.

6. Robert Tappan Morris

Robert Tappan Morris, Bell Labs'ta bir bilgisayar bilimcisi olarak görev aldı ve NSA’ya kadar birçok kurumda görev aldı. Morris, dünyanın bilinen ilk solucan virüsünün yaratıcısı olarak nitelendiriliyor.

Ne yaptı?

1988'de Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenci iken Morris ilk Solucan virüsünü yarattı. Program, 6.000'den fazla bilgisayarı kullanılamaz hale getirdi.

Şimdi ne yapıyor?

1989'da Robert Tappan Morris'in ABD’de Bilgisayarda Sahtekarlık ve Kötüye Kullanım Yasasını ihlal ettiği tespit edildi. Üç yıllık denetimli serbestlik, 400 saat kamu hizmeti ve 10.050 dolar para cezasına çarptırıldı. Sonra Y Combinator şirketini kurdu ve şu anda dünyanın en iyi üniversitelerinden MIT’de profesör olarak görev yapıyor.

7. Julian Assange

Julian Assange, nam-ı diğer WikiLeaks platformunun kurucusu. 16 yaşındayken hack yapmaya başladı. Pentagon, CIA, FBI, NASA, Lockheed Martin, Citibank ve Stanford Üniversitesi gibi kurumlara sızdı. Hikayesi Benedict Bumberbatch’ın kendisini canlandırdığı The Fifth Estate filmine konu olmuştur. Film eleştirmenler tarafından politik kaygılar sebebiyle yerin dibine gömüldü.

Ne yaptı?

Assange, 2006 yılında “anonim” kaynaklardan gelen haberlerle gizli belgelerin yayınlanması için WikiLeaks adında bir platform kurdu. Platform hala aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Birleşik Devletler, Assange'e Casusluk Yasası uyarınca onu suçlamak için 2010 yılında bir dava açtı.

Şimdi ne yapıyor?

Assange şu anda Londra'daki Ekvator elçiliğinde sığınmacı olarak yaşıyor ve açığa çıkardığı yolsuzluklar sebebiyle seveni kadar sevmeyeni de var.

8. Guccifer 2.0

Aslında bu ismin kime ait olduğu konusunda kimse emin değil. Belki bir grup bile olabilir.

Ne yaptı?

2016 ABD Başkanlık Seçimi sırasında Demokratik Ulusal Kongre’sinin ağı kesildi. WikiLeaks'te ve başka yerlerde binlerce belge sızdırıldı. Birçok kimse, Guccifer 2.0'ın Rus istihbaratının bir örtüsü olduğuna inanıyor; ancak Başkan Yardımcısı Vice ile yapılan röportajda, Guccifer 2.0’ın Rus olmadığı ve Romence olduğunu iddiaları gündeme getirildi.

Şimdi Nerede?

Guccifer 2.0, ABD Başkanlık Seçimi’nden hemen önce yok oldu ve daha sonra Ocak 2017'de Rus istihbaratıyla herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etmek için bir kez daha ortaya çıktı. Sonrası bilinmiyor.

9.Anonymous

Anonymous tüm zamanların en ünlü "korsanı" olabilir ve aynı zamanda hakkında en az bilgi sahibi olunan oluşumdur. Anonim anlaşıldığı üzere tek bir kişiden emir almıyor, gerçek bir üyelik veya hiyerarşi olmayan ademi merkeziyetçi bir hacker grubu olduğu iddia ediliyor.

Ne yaptılar?

Anonymous, Amazon, PayPal, Sony, Westboro Baptist Kilisesi, Scientology Kilisesi, Deep Web’in bazı bölümleri ve Avustralya, Hindistan, Suriye ve Birleşik Krallık hükümetleri dahil olmak üzere birkaç yere saldırdılar.

Şimdi neredeler?

Anonymous korsanlığa hala aktif olarak devam eden bir grup ve şu an NASA’nın uzaylılarla ilgili verileri açıklayacağını söyleyince, son günlerde tekrar gündeme oturdu.