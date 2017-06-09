Apollo Görevlerini Canlandıran Şahane Kısa Film!

Uzaya ilk çıkışımızdan, biricik uydumuz Ay’a yapılan Apollo görevlerine kadar, NASA’nın arşivlerinden alınan görüntüler bu kısa filmle hayat buluyorlar.

İnsanlığın en büyük tarihi başarılarından birisi olan Apollo görevlerine dair her detayı gözler önüne seren filme, NASA’nın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu ve yüz binlerce belge bulunan kütüphane kaynaklık ediyor.

Grafik tasarım uzmanı Christian Stangl belki de bugüne kadar gördüğümüz en gerçekçi uzay serüvenini bizlere sunuyor. Panaromik görüntüler oluşturabilmek için yüzlerce görüntünün özenle bir araya getirilmesinin ardından adeta bir Apollo astronotu gibi hissettiren hareket animasyonları, ufkunuzu açacak. Ayrıca filmin müzikleri de Christian’nın kardeşi Wolfgang tarafından bestelenmiş.

Soğuk savaş döneminde yer yüzünden gök yüzüne her alanda mücadele eden Rusya ve ABD’nin uzay teknolojilerindeki yarışı, Apollo görevlerinin erken yapılmasına ve dolayısı ile insanlığın ilk başarısına sebep oldu. Ruslar Yuri Gagarin’i uzaya çıkartınca, 1961’de dönemin ABD Başkanı Kennedy tüm dünyaya Ay’a insan gönderileceğine dair söz verdi. Daha fazla uzatmadan sizi Lunar filmiyle baş başa bırakalım: