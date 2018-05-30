Gözlük Takan İnsanların Daha Zeki Oldukları Kanıtlandı!

Bilişsel işlevlerimiz, dış görünüşümüze gerçekten de yansıyor mu? Bu sorunun cevabı, tarihin bilince yönelik en büyük genetik çalışmalarından birisiyle aydınlatıldı. Gözlük takan insanların, genel olarak daha zeki olduklarına yönelik toplumsal algı haklı çıktı. Ayrıca zeki insanların kalp sağlığı konusunda önemli bir keşif de yapıldı.

İnsan aklı, bilimin hala gizemini çözemediği pek çok sürprizle dolu. Yıllardır, gözlük takan insanların daha zeki olduklarına dair toplumsal bir yargı süregeliyor. Yeni bir araştırmanın sonuçları, bu yargının gerçekten de doğru olduğunu kanıtlıyor. Kuzey Amerika’daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, zeka ile zayıf görme yeteneği arasında bağlantı buldular.

Çalışmaya ortak olan gönüllü denekler; Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan katılım sağladılar. 16 ila 102 yaş aralığındaki 300 bin 486 kişilik katılımla yapılan 57 farklı araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Böylece tarihin en büyük bilişsel genetik çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

Gönüllüler, çeşitli düşünsel testlere tabi tutuldular ve bunun sonucunda puanlandırıldılar. Bilişsel testlerde en yüksek puanı alanların gözlük kullanımı, diğer kesime göre %30 oranında daha fazlaydı. Bu da zeki insanların, görme yeteneklerinde kayıp yaşadıkları anlamına geliyordu.

Araştırma ayrıca bilişsel yetenekleri yüksek insanların, kalp hastalıklarına karşı daha dirençli olduğunu da ortaya çıkarttı. Çalışmanın asıl amacı, gözlük kullanan insanların diğer insanlara göre zeka düzeyini ölçmek, kalp sağlıklarını analiz etmek olmadığından, olaylar arasındaki korelasyon açıklanamadı. Yani göz bozulmalarının daha zeki insanlarda neden gerçekleştiğine dair net bir veri sunulmuş değil.

Bilim insanları, söz konusu çalışmaların alzheimer hastalığıyla mücadeleye yardımcı olacak yeni yollar sunduğunu da açıkladılar. Bellek, akıl yürütme, zihinsel işlem hızı, mekansal farkındalık gibi zeki olamaya katkı sağlayan özelliklere dair 148 farklı gen keşfedildi. Bu genlerin 58’i daha önce hiçbir çalışma sırasında keşfedilememişti.

Nature Communications'da yayınlanan çalışma; Avustralya, Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İsveç ve ABD'den katılım sağlayan bilim insanları tarafından da desteklendi.