Pompeii Felaketinden Kaçarken Kafasına Kaya Düşen Adam!

M.S. 79 yılında Vezüv yanardağı şiddetli bir şekilde patladığında, o sırada dağın çevresindeki bir kent olan Pompeii’de bayram kutlamaları yapılıyordu. Binlerce insan eriyen kaya lavlarıyla, toz ve zehirli gaz sızıntıları nedeniyle feci şekilde can verdi. Bu felaketten canını kurtarmayı başaran bir adamın ölüm şekli ise epey trajik.

Eriyen lavların şehrin sokaklarını sararken çocuklarına sarılan anneler, bugün hala Pompeii kentinde görülebiliyor. Evcil hayvanların taşlaşmış bedenleri, korkularını gün yüzüne çıkartıyor. Bazı insanlar, durumdan habersiz bir şekilde felakete uykularında kapılıyolar. Binlerce insan feci şekilde can veriyor. Pompeii’de hala yeni bedenler bulunmaya, felaketin detayları aydınlatılmaya devam ediyor.

Büyük felaketin üzerinden 2000 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen hala bazı insan kalıntılarının bulunması, şehirdeki insanların taşlaşmalarına yol açan volkanik kayaçlarla ilgili. Bu şehirdeki cesetler, tarihin herhangi bir felaketindeki diğer cesetlerden çok daha iyi korunmuş durumdalar.

Yeni bulunan bu ceset, canını kurtarmaya çalışan korkunç derecede şanssız bir adama ait:

Pompeii’deki felakette insanların canını tehdit eden, onları kapalı alanlara yönlendiren tek şey volkanik malzemeler değildi. Patlamadan sonra dağın üzerindeki kayalar, kurşun yağmuru gibi şehrin üzerine yağmaya başladılar. Yukarıdaki erkek iskeletinin ise, patlama anında çok iyi bir yere saklandığı için kurtulduğu anlaşılıyor. Sonrasında şehirden kaçmaya çalışan adam, görünüşe göre bu kez yanlış zamanı seçti.

Üst gövdesi hala üzerinde duran dev kaya tarafından paramparça edilen adam, çevresine bakıldığında şehirden çıkmak üzereydi ve bir yokuştan aşağıya iniyordu.

Bilim insanları bu adamın kemiklerini incelediklerinde, halihazırda çok fazla ömrünün kalmadığını tespit ettiler. Çünkü kanıtlara göre ciddi bir enfeksiyonu vardı, bu nedenle yakın zamanda zaten ölecekti. Muhtemelen alt bacaklarında meydana gelen doku bozulmaları nedeniyle canı yanıyor, hızlı hareket edemiyordu.