NASA’nın ilk uçağı X-43, donanımı ve tasarımı sayesinde tarihin en hızlı uçağı olmayı başarmıştır. Ancak ters giden bazı şeyler, onun başarısız olmasına sebep olmuştur.

Esasen bir test hava aracı olan X-43, havadayken beklenenin üzerinde bir performans sergiler ve üreticilerini oldukça heyecanlandırır.

Ancak maalesef sonu hüsranla biter. Peki neden?

NASA’nın X-plane serisinin ilk uçağı olan X-43, hipersonik uçuşun çeşitli yönlerini test etmek için tasarlanmıştır.

X-43, birden fazla planlanmış ölçek varyasyonunu fırlatabilen, uzunluğu 3,7 metrenin biraz üzerinde olan küçük, deneysel, hipersonik, pilotsuz bir test aracıdır. Bu hava aracı yüksek hızlı uçuşta, itici güç olmadan süzülürken bile tamamen kontrol edilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ancak X-43, iniş yapmak ve kurtarılmak üzere tasarlanmamıştır. Test araçları, test bittiğinde Pasifik Okyanusu’na düşer. Bu sebeple NASA’nın 2 Haziran 2001’deki ilk X-43A testi, Pegasus güçlendiricisinin B-52 gemisinden serbest bırakıldıktan yaklaşık 13 saniye sonra kontrolünü kaybetmesi sebebiyle başarısız olmuştur.

Mart 2004’teki testte ise Pegasus başarılı bir şekilde ateşlenir ve test aracından serbest bırakılır.

Ayrılmadan sonra motorun hava girişi açılır, motor ateşlenir ve uçak roketten uzaklaşır. Bu esnada yakıt, motora 11 saniye boyunca akar ve bu süre içinde uçak, 24 kilometre fazladan yol kateder.

16 Kasım 2004’te ise NASA, X-43A’nın üçüncü versiyonunu uçurur. Araç, 13.000 metre yükseklikte bir B-52 ana gemisinden fırlatılır ve yaklaşık 33.500 metre yükseklikte yeni bir hız rekoru kırar.

Sonrasında diğer X-43 araçları planlanır fakat Haziran 2013 itibarıyla sonraki fazlar devam ettirilmez ve X-43 uçak serisinin yerini X-51 alır. Böylece NASA X-43 tarihe karışmış olur.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: