Astronomi ve uzay bilimlerini çok seven, ister amatör, ister profesyonel manada olsun gök bilimine meraklı her insanın hayalini kurduğu şeydir; bir gün, içinde bulunduğumuz gezegenin sınırlarını aşarak o sonsuz uzay boşluğuna ulaşmak...

Tabii bu hayalin gerçekleşebilmesi için öncelikle çok ciddi bir teknik sürecin, prosedürlerin, testlerin ve eğitimlerin tamamlanması gerekiyor. Fakat bu işi meslek haline getirmiş profesyonel bir astronot değilseniz şayet, bu hayalinizin gerçeğe dönüşebilmesi adına tek çareniz var demektir. Bu yegane çare ise ne yazık ki: Para.

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de yıllarca okul okul, üniversite üniversite konferans verdirilen 'Halil Kayıkçı' isimli kişi, bir parfüm şirketinin çekilişinden uzay turizmi hakkı kazanmıştı. Ancak Halil Kayıkçı, yıllarca 'ilk Türk astronot' ya da 'en genç Türk astronot' şeklinde lanse edilmesine karşın, hiçbir zaman uzaya çıkamadı. Şayet çıkabilseydi, astronot değil, tıpkı Dennis Tito gibi ancak bir uzay turisti olabilecekti elbette. Lakin Halil Kayıkçı’nın parası yoktu ki uzay turisti olabilsin? Tıpkı onunla aynı dönemde bir ısıtıcı firmasından aynı uzay turizmi ödülünü kazanan fakat gidemeyen garson Ercan Kaygısız gibi. Tabii bu Türklere has bir talihsizlik değil! Zira başka ülkelerde de bu biçimde uzay turizmi hakkı kazanmış lakin uzaya gidememiş yüzlerce insan mevcut.

Dünya'da söz konusu hayali gerçekleştirmiş ve 'parasıyla' 'Uzay Turisti' sıfatını kazanmış ilk kişi, ABD'li milyoner mühendis Dennis Anthony Tito‘dur. Bir Amerikan şirketi olan 'Space Adventures' ile bu gaye uğruna el sıkışan Dennis Tito, 28 Nisan 2001'de Rusya’nın Soyuz TM-32 misyonuna katılarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolculuk yapmış oldu.

Uzayda tam 7 gün 22 saat 4 dakika kalan Tito, bu süre içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu‘nun bir ekip üyesi olarak Dünya yörüngesinde 128 tur attı. 6 Mayıs 2001'de Dünya’ya dönen Dennis Tito'nun, bu büyük hayali uğruna gözden çıkardığı para ise tam 20 Milyon Dolar'dı!