Tarihte Bugün: Teknoloji Devi Apple 1 Nisan 1976’da Kuruldu

Şu an için teknoloji devi haline gelen Apple, yıllar önce 1 Nisan 1976’da kurulmuştu. Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından kurulan mütevazı şirket, şimdilerde büyük başarılara imza atıyor.

Muhtemelen Apple denilince hepimizin aklına, iOS işletim sistemi, pahalı elektronik gereçler ve üstün kalite geliyor. Ancak şimdilerde bir dev haline gelen bu şirket zamanında oldukça mütevazi bir şekilde var olmuştu. Peki Apple’ın nasıl kurulduğunu ve tarihçesini hiç merak ettiniz mi?

Kurucu Steve Wozniak ve Steve Jobs liseden arkadaştılar ve ikisi de elektronikle uğraşıyorlardı. İkisi de okuldan ayrılıp, Silicon Valley'de çalışmaya başladılar. Wozniak bilgisayar tasarımı üzerinde çalışıyordu ve 1976’da Apple I’i tasarladı. Jobs, Wozniak’a bu makineyi satması konusunda ısrar ettişti ve bu sebeple 1 Nisan 1976'da Apple doğdu. Apple I pek ciddiye alınmadı. Bu sebeple Apple, 1977 yılında yerel bir bilgisayar fuarında Apple II modeliyle yer alıncaya kadar adını duyuramadı. Apple II, ilk plastik kasalı ve renkli grafikler içeren bilgisayar olması nedeniyle çok etkileyiciydi ve insanlar üzerinde inanılmaz bir etki yarattı. 1980'de Apple III satışa sunuldu ve Apple bilgisayarları yurt dışında da satılmaya başlandı.



Bu şekilde başlayan maceranın ilk adımları hobi üzerine kuruluydu ve Homebrew Bilgisayar Klübü akranlarında gösterilmesinin dışında bir hedef taşımıyordu. Apple 1’in pek fazla tutulmamasının ardından Apple 2’yi çıkaran şirket adeta bir atılım yaptılar. Apple bu noktada ilerlerken, 1980’de halka açıldığında sahipleri anında multimilyoner oldu. Bugün ise şirket çok farklı boyut ve konumlara geldi. Zaman kesinlikle Apple’a çok şey kazandırdı. Peki sizce etkili olan şans mı, zeka mı yoksa çok çalışmak mıydı?