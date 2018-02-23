Tarihte İlk Kez, Akıllı Telefon Satışların Düşüş Yaşandı!

Akıllı telefon endüstrisinin ortaya çıktığı günden bu yana ilk defa yıllık satış oranlarında genel bir düşüş yaşandı. 2017 yılındaki satış oranı bir önceki yıla göre %5.6’lık bir düşüş kaydederek tarihe geçti. Onlarca küresel üreticinin bulunduğu pazar, artık doygunluk noktası sinyalleri veriyor.

Her ürünün bir yaşam eğrisi vardır. Buna her yıl mükemmel özelliklerle gelişen akıllı telefonlar da dahil. 2017, elektronik devlerinin tüm çabalarına rağmen akıllı telefon satışlarının düşüş kaydettiği bir yıl olarak akıllara kazınacak. Ancak Samsung’un liderliğini koruduğu düşük pazar paylarında ciddi değişimler söz konusu.

Küresel çapta büyük ilgi gören akıllı telefon devriminin son ayağı olan tüketiciye ulaşma derdi, üreticiler açısından bitiyor. Artık insanlar eski model telefonlarından vazgeçip yeni akıllı telefonlar aldılar ve bundan sonra üreticilerin tek derdi daha yeni akıllı telefonlar satmak olacak.

Bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner’ın sunduğu verilere göre 2004 yılında küresel çapta yükselişe geçen akıllı telefon pazarının, ilk defa 2017 yılında düştüğü gerçeğini gözler önüne serdi.

2016 yılının 4. çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) toplam akıllı telefon satışı 432 milyonken, 2017’nin 4. çeyreğinde bu rakam 408 milyona geriledi. Yani %5.6’lık bir düşüş kaydedildi.

Gartner’ın söz konusu düşüşün altında yatan iki farklı teorisi var:

Akıllı telefonlara yapılan güncellemeler yavaşladı,

İnsanlar artık telefonlarını daha uzun sürelerle kullanıyorlar.

Bu teoriler oldukça yerinde. Ancak 14 yıl süren pazar yükselişinin ardında muhtemelen başka etmenler de var. Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle arasındaki ekonomik uçurum artıyor.

Diğer taraftan her yeni telefon artık bir önceki modelle arasına ciddi bir fark koyamıyor. Örneğin 25 Şubat’ta göreceğimiz Samsung Galaxy S9’un Galaxy S8’den farkı işlemcisi, donanımı ve kamerası.

Söz konusu verilerin sunulduğu tablo da şu şekilde:

Pazar payı açısından liderliğin son çeyrekte %18.2 ile Samsung'da olduğunu görüyoruz. Onun ardından ikinci sırada %17.9 ile Apple geliyor ve Apple ikinci olmasına rapmen yüksek fiyatlarından dolayı daha çok kar ediyor. Üçüncü sırada ise 2 yıldır büyük ivme yakalayan %10.8'lik performansıyla Huawei var. Çin merkezli diğer alternatif telefon üreticileri olan Xiaomi ve Oppo 4. ve 5. sırada yer alıyor. Aklınıza gelebilecek diğer bütün üreticiler Sony, ZTE, LG dahil hepsi %39.9'luk total pazar payına sahip.

Bir başka açıdan bakıldığında artık şirketlerin birbirleri arasındaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz. Daha fazla akıllı telefon satmak ve pastaya yeni katlar, kremalar koymak yerine, artık birbirlerinin dilimlerine çatal atmaya çalışacaklar. Doyum noktasının tüketiciler açısından önemli bir avantajı da olabilir. Bundan sonra akıllı telefon fiyatlarında bir sabitlenme ve ardından düşüş başlayabilir. Rekabetin tadını biraz da biz çıkartalım, öyle değil mi?