Tarihte İlk Kez İki Kuantum Bilgisayar Karşı Karşıya!

Geliştirilmiş en güçlü kuantum bilgisayarlardan ikisi, muazzam bir mücadelede karşı karşıya geldiler.

Bilişim tarihinde ilk kez, iki kuantum bilgisayar hangi teknolojinin en üstün olduğunu belirlemek için bir dizi sınav ille karşı karşı karşıya kaldı.

Maryland Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi, kendi kuantum bilgisayarlarını IBM'in süper bilgisayarına karşı kullandı ve aynı algoritmaları aynı anda çalıştırdı.

Peki kazanan kim oldu?

Sonuç 1.05'lik bankoları andırıyor. Sınırsız kaynağa sahip IBM, Maryland'in yapımından çok daha hızlı. Sadece ama sadece bir testte, Maryland'in kesinliği yüzde 77.1, IBM ise yüzde 35.1 oldu. Bununla birlikte IBM, diğer testlerde rakibinden bire bin ölçeğinde daha hızlıydı.

Söz konusu kuantum bilgisayarlar iki çok farklı teknolojiye dayanıyor. Maryland Üniversitesi, lazerlerle elektromanyetik bir mimari içinde kontrol edilen ititerbiyum iyonlarını kullanırken, IBM ise mikrodalga sinyalleri ile yapılandırılabilen beş küçük iletken metal döngüsüne dayanıyor. Teknoloji titanları ayrıca, bulut temelli saklama mimarisinden faydalanıyor.

İkisi de henüz istenen muazzam güce sahip değiller ama Oxford Üniversitesi'nden fizikçi Simon Benjamin'in Science'a vurguladığı gibi, "Bu iki süper bilgisayar teknolojinin hızla olgunlaştığının işareti" anlamına geliyor.