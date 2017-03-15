Tarihte İlk Kez Kara Delikten Çıkan Bir Cisim Görüntülendi!

NASA, tarihte ilk kez sonu bilinmeyen ve her şeyi içine çeken kara deliklerden bir cisim çıktığını görüntüledi.

Ortaya atılan teorilerin dışında henüz hiçbir şeyin açıklayamadığı, evrende yer alan kara deliklerle ilgili geçtiğimiz günlerde 19.5 milyar dolarlık bütçe alan Amerikan Havacılık ve Uzay Üssü (NASA) önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Uzay araştırmalarında tarihin daha önce tanıklık etmediği bir olayı duyuran NASA, cisimleri içine çektiği bilinen kara deliklerin içinden ilk defa bir cismin çıktığını görüntülediklerini belirtti.

Dünya'dan 324 milyon ışık yılı uzakta yer alan Markarian 355 adlı kara deliğin etrafında yapılan gözlemler sonucu elde edilen bu görünte korona adlı kayan özelliğin kara delikten çıkarken X-Ray ışınlarının parlamasına neden olduğu da gözleniyor.

Şimdilik ihtişamlı bir görüntüden ibaret olayın ileride yapılacak uzay araştırmalarına nasıl bir etki edeceğini bilemiyoruz ancak bu olaydan NASA'nın gerçekten de olağanüstü çalışmalar yürüttüğünü söylememiz mümkün.