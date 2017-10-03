Bilim İnsanları Fotonlar İle Video Görüşme Gerçekleştirdi!

Çinli ve Avusturyalı bilim insanları, ışın parçacıklarını kullanarak Pekin ve Viyana arasında görüntülü görüşme gerçekleştirdiler.

Çin Bilim Akademisi ve Avusturya Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, geçtiğimiz yıl Micius projesini başlatarak kuantum iletişim teknolojisi üzerinde çalışmalara başlamışlardı. Micius uydusu Ağustos ayında ilk kez dünyaya veri göndermek için kuantum şifreleme teknolojisini kullanmıştı. Araştırmacılar geçtiğimiz hafta ilk kez, Pekin ile Viyana arasında kuantum teknolojisi kullanarak görüntülü görüşme gerçekleştirdiler.

Kuantum iletişim teknolojisinin en büyük avantajı, dünyanın ‘yamuk’ şekli, fiber kablolar ve sinyal çekmemesi gibi fiziki sınırlamaları tamamen ortadan kaldırıyor olması. Bu sayede kuantum iletişim teknolojisi daha hızlı ve stabil bir iletişim bağlantısı sağlamış oluyor.

Fotonlar ile iletişim kurmanın bir başka avantajı ise güvenlik. Avusturyalı bilim insanı Johannes Handsteiner’in söylediğine göre herhangi bir siber korsan, uydu ile dünyadaki istasyon arasındaki foton alışverişini kesmek ya da polarizasyonunu ölçmek isterse, fotonların kuantum alanı değişerek korsanları deşifre edecek.

Tabii kuantum iletişim teknolojisi henüz çok yeni ve iki bilimsel araştırma ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tamamen güvenli olması anormal bir durum değil. Fakat araştırmacılar, teknolojinin gelişip daha çok insana yayılması ile siber korsanların bu veri aktarımına da sızmak için yöntemler geliştirebileceğini söylüyorlar. Fakat şu an için en güvenli iletişim ışık parçacıkları tarafından sağlanıyor.

Kuantum iletişim teknolojisinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. (İngilizce altyazılı)