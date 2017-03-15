Tarihte Kaydedilen İlk İnternet Sitesi, 32. Yaşını Kutluyor!

15 Mart 1985'te kaydedilen dünyanın ilk alan adı Symbolics.com bugün 32 yaşına bastı!

Askeri iletişim amacıyla ikinci dünya savaşında doğan ve hızla gelişen teknolojiyle birlikte kısa süre içinde insanların temel ihtiyaçlarından biri olan internet, bugün tescillenen ilk alan adının yıldönümünü kutluyor. Google.com'dan Webtekno.com'a kadar milyonlarca alan adının atası olan Symbolics.com, tam 32 yıl önce bugün tescillenmiş.

15 Mart 1985 tarihinde alınan "symbolics.com" sitesi, bugün itibariyle 32. yaşına basmış oldu. Symbolics.com ile başlayan ve 32 yıldır devam eden alan adı furyasında bugüne dek birbirinden farklı yüzlerce uzantıya sahip 1.5 milyardan fazla alan adı tescillendi. Alan adına girdiğinizde, şu anda sitede dünyanın dört bir yanından hangi ülkelerden kaç kişinin çevrimiçi olduğunu gösteren bir sayaç ve site hakkında kısa bir bilgi bizi paylaşıyor.

Bakalım önümüzdeki yıllarda alan adları da tarihe karşıacak ve "eskiden internet sitelerine alan adlarıyla" girerdik diyerek farklı bir şeyin 32. yılını kutlayacak mıyız? Bu konuyla da ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.