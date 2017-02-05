Dünya bir nükleer savaşını henüz görmedi, umarız da görmez. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan ve tarihte bir savaşta ilk defa kullanılan atom bombalarının etkileri günümüzde bile etkilerini devam ettirirken, yakın zamanda Rusya-ABD arasında gerilen ipler akıllara bir savaş ihtimalini getirmedi değil.
1945’ten beri, resmi olarak 2.055 adet nükleer bomba testi yapıldı. İlk testte 20 kiloton yani 20.000 tonluk bir TNT patlayıcıya denk bir patlama şiddeti elde edilmişti. Bu, zamanla ABD ve Sovyetler Birliği tarafından 500 katına çıkarıldı. Bugünkü bombalar yaklaşık 10.000.000 ton TNT’ye denk geliyorlar. Nükleer bombalar iki ana katogoride sınıflandırılabilir. İlki saf atom bombası, Japonya’ya atılanlar gibi. İkincisi ise hidrojen bombası, ki bu daha da ölümcül. İlk önce bir atom bombası patlatılmalı ki, ortaya çıkan sıcaklıkta hidrojen bombası aktifleşip her yeri yok edebilsin.
Tarihteki en büyük atom bombası denemelerinin etkisini merak edenler için; en büyük 12 bombanın küçükten büyüğe Paris’e düşmesi durumunda, nereleri ne kadar etkileyeceğini listeledik. Yeşil alanlar 500 rem radyasyona maruz kalacak talihsiz kurbanlar. %90’a kadar ölüm riski mevcut. Sarı alandakiler ateş çemberi tarafından yanarak ölme riskine sahipler. Kırmızı/pembe alanlardakiler 20 psi hava basıncıyla üzerilerine gelen bina parçaları veya büyük nesneler altında kalabilirler. Gri alandakiler 5 psi basınçla yine risk altındalar, ki muhtemelen birçoğu sakat kalacak. Turuncu çemberin içinde kalanların çoğu 3. derecede yanık ile paçayı sıyırabilirler. Ancak bu da kesin değil, çünkü maruz kalacakları radyasyon kanser yapabilir.
1-Los Alamos - Trinitiy Bölgesi
- Deneme Tarihi: 16 Temmuz 1945
- Şiddeti: 0.02 Megaton
- Denendiği Yer: Trinity Site, New Mexico
- Ek Özellikleri: İlk atom bombası testi, Manhattan Projesi’nin parçası olarak denendi.
2-Ivy King
- Deneme Tarihi: 16 Temmuz 1945
- Şiddeti: 0.5 Megaton
- Denendiği Yer: Enewetak
- Ek Özellikleri: En geniş alana yayılan, saf füzyonun gerçekleştiği patlama.
3-Sovyet Testleri 158-168
- Deneme Tarihi: 25 Ağustos ve 19 Eylül, 1962
- Şiddeti: 10 Megaton
- Denendiği Yer: Novaya Zemlya Bölgesi, Rusya
- Ek Özellikleri: 3.45 km karelik bir çember içerisindeki her şeyi yok ediyor ve 28.6 kilometre karelik bir çember içinde 3. dereceden yanık hasarı veriyor.
4-Ivy Mike
- Deneme Tarihi: 1 Kasım 1952
- Şiddeti: 10.4 megaton
- Denendiği Yer: Ivy Mike, Marshall Adaları
- Ek Özellikleri: Dünya’nın ilk hidrojen bombası testi. 164 foot derinliğinde bir krater açtı.
5-Castle Romeo
- Deneme Tarihi: 27 Mart 1954
- Şiddeti: 11 megaton
- Denendiği Yer: Bikini Atoll
- Ek Özellikleri: 3.28 kilometrekarelik bir bölgeyi buhara çeviriyor.
6-Sovyet Testi 123
- Deneme Tarihi: 23 Ekim 1961
- Şiddeti: 12.65 megaton
- Denendiği Yer: Novaya Zemlya
- Ek Özellikleri: 3.47 kilometre yarı çapındaki bir alanı tamamen yok ediyor. 31.6 km’lik bölüm ise 3. derecede yanık ile zarar görüyor.
7-Castle Yankee
- Deneme Tarihi: 4 Mayıs 1954
- Şiddeti: 13.5 megaton
- Denendiği Yer: Bikini Atoll
- Ek Özellikleri: Castle serisi testlerin en şiddetlisi. Neredeyse Mexico City’e dek ulaşıyordu.
8-Castle Bravo
- Deneme Tarihi: 28 Şubat 1954
- Şiddeti: 15 megaton
- Denendiği Yer: Bikini Atol
- Ek Özellikleri: 6 megatonluk bir patlama beklenirken bu 15 megaton oldu ve herkesi şaşırttı. Bazı Japon balıkçılar dahi bu testten etkilendi.
9-Sovyet Testleri 173, 174, 147
- Deneme Tarihi: 5 Ağustos ve 27 Eylül Arasında, 1962
- Şiddeti: 20 megaton
- Denendiği Yer: Novaya Zemlya
- Ek Özellikleri: 20 megatonluk ve Trinitiy Projesi’nden 1000 kat daha büyük bir hasat alındı.
10-Sovyet Testi 219
- Deneme Tarihi: 24 Aralık 1962
- Şiddeti: 24.2 megaton
- Denendiği Yer: Novaya Zemlya
- Ek Özellikleri: Patlama o kadar şiddetliydi ki, Trinty Projesinin 3 katı büyüklüğünde bir alev topu ortaya çıktı.
11-Çar Bombası
- Deneme Tarihi: 30 Ekim 1961
- Şiddeti: 50+ megaton
- Denendiği Yer: Novaya Zemlya
- Ek Özellikleri: Yer yüzündeki en büyük deneme buydu. Patlama, 630 mil uzaktan dahi görünüyordu.
12-Çar’ın Büyük Kardeşi
Evet, bu bomba hiç test edilmedi ancak tasarımı yapıldı ve herkese duyuruldu. Hatta üretilmedi bile. Yaklaşık 100 megatonluk bir patlama gücüne sahip bu bombayı atan uçak bile, şiddetinden kurtulamıyor.
BONUS: