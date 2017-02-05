Dünyada 2000'in üzerinde atom bombası testi yapıldı. İşte bunlardan en şiddetli 12 tanesi ve Paris'e atıldığında etkileyecekleri alanlar!

Dünya bir nükleer savaşını henüz görmedi, umarız da görmez. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan ve tarihte bir savaşta ilk defa kullanılan atom bombalarının etkileri günümüzde bile etkilerini devam ettirirken, yakın zamanda Rusya-ABD arasında gerilen ipler akıllara bir savaş ihtimalini getirmedi değil.

1945’ten beri, resmi olarak 2.055 adet nükleer bomba testi yapıldı. İlk testte 20 kiloton yani 20.000 tonluk bir TNT patlayıcıya denk bir patlama şiddeti elde edilmişti. Bu, zamanla ABD ve Sovyetler Birliği tarafından 500 katına çıkarıldı. Bugünkü bombalar yaklaşık 10.000.000 ton TNT’ye denk geliyorlar. Nükleer bombalar iki ana katogoride sınıflandırılabilir. İlki saf atom bombası, Japonya’ya atılanlar gibi. İkincisi ise hidrojen bombası, ki bu daha da ölümcül. İlk önce bir atom bombası patlatılmalı ki, ortaya çıkan sıcaklıkta hidrojen bombası aktifleşip her yeri yok edebilsin.

Tarihteki en büyük atom bombası denemelerinin etkisini merak edenler için; en büyük 12 bombanın küçükten büyüğe Paris’e düşmesi durumunda, nereleri ne kadar etkileyeceğini listeledik. Yeşil alanlar 500 rem radyasyona maruz kalacak talihsiz kurbanlar. %90’a kadar ölüm riski mevcut. Sarı alandakiler ateş çemberi tarafından yanarak ölme riskine sahipler. Kırmızı/pembe alanlardakiler 20 psi hava basıncıyla üzerilerine gelen bina parçaları veya büyük nesneler altında kalabilirler. Gri alandakiler 5 psi basınçla yine risk altındalar, ki muhtemelen birçoğu sakat kalacak. Turuncu çemberin içinde kalanların çoğu 3. derecede yanık ile paçayı sıyırabilirler. Ancak bu da kesin değil, çünkü maruz kalacakları radyasyon kanser yapabilir.

1-Los Alamos - Trinitiy Bölgesi

Deneme Tarihi: 16 Temmuz 1945

Şiddeti: 0.02 Megaton

Denendiği Yer: Trinity Site, New Mexico

Ek Özellikleri: İlk atom bombası testi, Manhattan Projesi’nin parçası olarak denendi.

2-Ivy King

Deneme Tarihi: 16 Temmuz 1945

Şiddeti: 0.5 Megaton

Denendiği Yer: Enewetak

Ek Özellikleri: En geniş alana yayılan, saf füzyonun gerçekleştiği patlama.

3-Sovyet Testleri 158-168

Deneme Tarihi: 25 Ağustos ve 19 Eylül, 1962

Şiddeti: 10 Megaton

Denendiği Yer: Novaya Zemlya Bölgesi, Rusya

Ek Özellikleri: 3.45 km karelik bir çember içerisindeki her şeyi yok ediyor ve 28.6 kilometre karelik bir çember içinde 3. dereceden yanık hasarı veriyor.

4-Ivy Mike

Deneme Tarihi: 1 Kasım 1952

Şiddeti: 10.4 megaton

Denendiği Yer: Ivy Mike, Marshall Adaları

Ek Özellikleri: Dünya’nın ilk hidrojen bombası testi. 164 foot derinliğinde bir krater açtı.

5-Castle Romeo

Deneme Tarihi: 27 Mart 1954

Şiddeti: 11 megaton

Denendiği Yer: Bikini Atoll

Ek Özellikleri: 3.28 kilometrekarelik bir bölgeyi buhara çeviriyor.

6-Sovyet Testi 123

Deneme Tarihi: 23 Ekim 1961

Şiddeti: 12.65 megaton

Denendiği Yer: Novaya Zemlya

Ek Özellikleri: 3.47 kilometre yarı çapındaki bir alanı tamamen yok ediyor. 31.6 km’lik bölüm ise 3. derecede yanık ile zarar görüyor.

7-Castle Yankee

Deneme Tarihi: 4 Mayıs 1954

Şiddeti: 13.5 megaton

Denendiği Yer: Bikini Atoll

Ek Özellikleri: Castle serisi testlerin en şiddetlisi. Neredeyse Mexico City’e dek ulaşıyordu.

8-Castle Bravo

Deneme Tarihi: 28 Şubat 1954

Şiddeti: 15 megaton

Denendiği Yer: Bikini Atol

Ek Özellikleri: 6 megatonluk bir patlama beklenirken bu 15 megaton oldu ve herkesi şaşırttı. Bazı Japon balıkçılar dahi bu testten etkilendi.

9-Sovyet Testleri 173, 174, 147

Deneme Tarihi: 5 Ağustos ve 27 Eylül Arasında, 1962

Şiddeti: 20 megaton

Denendiği Yer: Novaya Zemlya

Ek Özellikleri: 20 megatonluk ve Trinitiy Projesi’nden 1000 kat daha büyük bir hasat alındı.

10-Sovyet Testi 219

Deneme Tarihi: 24 Aralık 1962

Şiddeti: 24.2 megaton

Denendiği Yer: Novaya Zemlya

Ek Özellikleri: Patlama o kadar şiddetliydi ki, Trinty Projesinin 3 katı büyüklüğünde bir alev topu ortaya çıktı.

11-Çar Bombası

Deneme Tarihi: 30 Ekim 1961

Şiddeti: 50+ megaton

Denendiği Yer: Novaya Zemlya

Ek Özellikleri: Yer yüzündeki en büyük deneme buydu. Patlama, 630 mil uzaktan dahi görünüyordu.

12-Çar’ın Büyük Kardeşi

Evet, bu bomba hiç test edilmedi ancak tasarımı yapıldı ve herkese duyuruldu. Hatta üretilmedi bile. Yaklaşık 100 megatonluk bir patlama gücüne sahip bu bombayı atan uçak bile, şiddetinden kurtulamıyor.

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