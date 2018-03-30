Tarihteki En büyük Listeria Salgınında 189 Kişi Öldü

İddialara Enterprise Foods'ın şirketinin etleri, 200'e yakın insanı öldüren bir listeria salgınına sebep oldu.

Büyük bir gıda zehirlenmesi salgını, 189 kişiyi öldürdü ve yüzlerce insanı da hastanelik etti. Güney Afrika menşeli et üretim tesisi, listeria salgınının sebebi olarak görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bu durum şimdiye kadar tespit edilen en büyük listeria salgını. Gıda zehirlenmesi salgını onlarca insanı öldürdü ve ölümlerin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Listeria Nedir?

Listeria, gıda kaynaklı bir hastalıklara sebep olan bir bakterinin ismi.

Bu tür bakteriler sularda ve kanalizasyonlarda bulunur.

Listeria içeren sulardan içen herhangi bir hayvanı yeme durumunda, listeriosis (listeria) hastalığının risk grubuna girme ihtimaliniz de yüksektir.

Çiğ et veya bakterinin bulaşmış olduğu süt, yumuşak peynir, hazır salatalar, yıkanmamış çiğ sebzeler ve et ezmesi gibi hazır etler de hastalığa sebep oluyor.

Gebe kadınlar, yeni doğan bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemleri zayıflamış olanlar hastalığa yakalanma riski en çok olanlar.

Perşembe günü, Güney Afrika, Polokwane'de bulunan bir et üretim tesisinden kaynaklanan bir listeria salgınında 189 kişi öldüğü biliniyor. Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ocak ayında salgının başlangıcından beri 982 listeriosis vakasını doğruladı.

Listeria'nın belirtilerini gösterme süresi 70 güne kadar sürebiliyor, bu da uzmanların önümüzdeki günlerde daha fazla vaka bildirileceğini gösteriyor. Ayrıca Polokwane fabrikası tarafından üretilenler gibi hazır tüketimli et ürünleri, uzun bir buzdolabı ömrüne sahip ve diğer bu tür et ürünleri daha fazla kişinin enfeksiyon kapma olasılığını artırabilir.

Enterprise Foods'un web sitesi, müşterilerine buzdolaplarından ürünleri çıkarmaları ve sızdırmaz plastik torbalara yerleştirmelerini söyledi; buna ek olarak ürünlerinde iade ve geri ödeme yapılacağına dair bir kamu güvenliği duyurusunda bulundu.