YouTube genel merkezine düzenlenen silahlı saldırının sorumlusu İran asıllı ABD vatandaşı Nasim Najafi Aghdam, zaman zaman Azerice yayınlar yapıyor, garip yemek tarifleri yayınlıyor hatta Tarkan hakkında bile videolar çekiyordu. Son dönemlerde ise YouTube’a öfkeliydi.

YouTube, tarihinde ilk kez silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırgan Nasim Najafi Aghdam, olay esnasında intihar etti. Olay hakkındaki soruşturmalar devam ederken, 9 mm’lik silahla dev şirketin ofisinde ölüm saçan saldırganın kim olduğuna gelin daha yakından bakalım.

39 yaşındaki Nasim Aghdam, YouTube kanalı Nasime Sabz isimli kanalından sürekli yayın yapıyordu. Kanalındaki ilginç içerikler çoğu kullanıcının dikkatini çekiyor, zaman zaman garip hareketleri internette viral oluyordu. Farsça, İngilizce ve Azerice yayınlar yapan Aghdam’ın belirli bir içerik düzeni bulunuyordu. Hangi alanda yayın yaptığı da belli değildi.

İçeriklerinde kendisini “İran Azerisi, vegan vücut geliştiricisi ve hayvan hakları savunucusu” olarak tanıtıyordu:

Aghdam, kendine ait internet sitesinden YouTube’un onu sürekli ayrımcılığa maruz bıraktığını söylüyordu:

Hatta videolarının filtrelenmesine ve görüntüleme sayılarını düşürülmesine ilişkin sayısız mesaj paylaştığı öğrenildi. Bir süre sonra kesilen YouTube gelirleri yüzünden, kızıyla birlikte çok öfkeli olduklarını dile getiren kadının şu mesajı tartışmalara neden oldu:

“Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor. O nedenle insanlar onların videolarını zar zor görüyor. YouTube'da ya da başka video paylaşım sitelerinde eşit büyüme şansı yok. Kanalınız onlar isterse büyür."

Aghdam’ın Türkçe ve Azerice içerikler paylaştığı kanalı ayrıydı. Bu kanalda birbirinden mantıksız ve alakasız çok sayıda video bulunuyordu. Spor içerikleri ve yemek tarifleri birbirlerine girmişlerdi.

Saldırganın bir Tarkan hayranı olduğu ve onunla ilgili bir içerik bile çektiği anlaşıldı:

Aghdam'ın bu videosuna kanalları kapatıldığı için ulaşılamıyor. Dileyenler Hürriyet'in sayfasına ulaşacakları buradaki bağlantıdan videoyu izleyebilirler.

Saldırganın bağlantıları ve olay hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Muhtemelen son yılların en çarpık olaylarından birisine tanık olduk.