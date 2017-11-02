Tarsus’taki Gizemli Kazının Sırrı Nihayet Ortaya Çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 yılı aşkındır devam eden kazıların sırrı, aHaber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek tarafından canlı yayında açıklandı.

Aylardır beynimizi kemiren, ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz (teoriler üretilmişti fakat net bir açıklama hiç yapılmamıştı) Tarsus’taki gizemli kazı çalışması, aHaber’in istihbarat birimi şefi Kubilay Gülbek tarafından açıklandı.

Kazının yapıldığı alanda bulunan mahalle sakinlerin pek de sakince yaşayamadığı bir dönem geçiren Tarsus’taki 82 Evler Mahallesi’nde olanlarla ilgili açıklama yapan Kubilay Gülbek, şu açıklamalarda bulundu:

Kazıyı Mersin Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar yürütüyor. Burada, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan bir yeraltı kenti bulundu. Bu kente açılan tek kapı da bu evin altında yer alıyor. 2012'de defineciler bu evin haritasını buluyor. Trafik polisi Mithat Erdal definecilerle tanışıyor ve kazıyı birlikte yapıyorlar. 300 metre kadar antik şehre iniyorlar. Kapının girişindeki bölüm, o dönemin fakir halkına ait. Daha elit tabakanın veya kralın yaşadığı alan birkaç kilometre ileride. Bugüne kadar çanak çömlek, testi, gözyaşı şişeleri, çocuk oyuncakları gibi basit malzemeler bulunmuş. Ancak definecilerden ihbarcı olan bir kişi "Yeraltı geçidinde dolaşırken bir oda dolusu altın gördüm" demiş.

İhbarcı olan bir defineci, polis memuru Mithat Erdal'ı, gözaltına alınıp serbest bırakılan Şenol isimli definecinin kendi silahıyla ensesine ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Başka bir ihbarcı da polis memuru Mithat Erdal ile FETÖ soruşturmasından tutuklanan dönemin ilçe emniyet müdürü Yaşar A.'nın definecilerle birlikte çalıştığını, kazıda değeri 19 milyon lirayı bulan altın sikkeler ve şamdanlar bulduklarını iddia etti.

Şimdilik açıklamalar bu şekilde. Başka bir bilgiye ulaştığımız taktirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.